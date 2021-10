Por la fecha 17 del torneo de Primera División, el Rojo – que no levanta cabeza – empató 1-1 con los de Junín. Hace cinco partidos que los dirigidos por Falcioni no consiguen una victoria en el campeonato.

A lo largo de todo el primer tiempo, el Rojo fue el que contó con la posesión de la pelota y el que tuvo más intenciones de convertir. Cabe resaltar que, en los primeros minutos los de Avellaneda tuvieron un amplio dominio en la zona de Sarmiento, por lo que, de esa manera, tras un tiro libre a los 5’, Lucas Romero, quien se encontraba sólo en el área, puso el 1-0 a favor de Independiente.

En tanto, hacia la mitad de la primera parte, los de Junín comenzaron a llegar al arco rival y complicaron al Rojo principalmente con contras y pelotas aéreas. Es así que, a los 31’, Luciano Gondou igualó el partido.

Cabe resaltar que Alan Velasco fue amonestado y acumuló su quinta tarjeta amarilla, por lo que no podrá estar presente en el próximo duelo de Independiente.

La segunda parte no contó con tantas situaciones de gol. Si bien Independiente fue el que tuvo las ocasiones más claras, no se lo vio preciso y se le dificultó encontrar huecos en el área de Sarmiento. En tanto, los de Junín no molestaron a Sosa en gran parte del complemento y, al igual que el primer tiempo, buscaban llegar al arco del Rojo mediante contras.

En la próxima jornada, el Rojo jugará con Unión, el lunes 25 a las 21.15 ; mientras que Sarmiento se medirá con Newell’s, el mismo día a las 14.30.