José Agüero, presidente de la Cámara de Comercio e Industria Eldorado (CACIEL), aseguró que, en medio de la crisis económica que atraviesa el país, el sector ve «con mucha preocupación el presente y con más preocupación el futuro porque no hay definiciones. Todos los sectores están preocupados porque directa o indirectamente el dólar influye al igual que la falta de combustible. Todavía no hay un norte están en alerta por lo que podrá suceder. Tratando de cuidar y no remarcar porque esto termina afectando al consumidor” consideró.

Detalló que hay rubros en los que el dólar influye más que en otros y que esto hace que algunos negocios opten por no vender los productos o los vendan y luego teman en no poder reponerlos. “En el caso de los comestibles no queda otra que venderlos pero hay Incertidumbre en los repuestos por ejemplo. Si se puede suspender la venta lo hacen pero siempre charlando con el consumidor y explicando la situación”.

“En líneas generales estamos en un tiempo de espera, no es que se aumenta y se sigue vendiendo. No se sabe qué porcentaje remarcar pero la idea es no atacar al consumidor”. Por otra parte admitió que por el momento no hay faltante de productos y que el sector en general depende de lo que suceda con el tema de combustibles. “hay días que hay otros que no, debemos estar atentos pero la situación no mejoró. Solo los yerbateros tras gestión del gobierno lograron una respuesta de ayuda”.

Para finalizar Agüero habló sobre la Renovación de autoridades de la Cámara y adelantó que es muy probable que no vaya por una reelección. “Es probable que dé un paso al costado, es importante la rotación, en mi forma de pensar creo que no es bueno que una persona esté mucho tiempo en su cargo” mencionó. El próximo 31 de mayo vence el ejercicio y de allí tienen 90 días para el balance y luego llamar a una asamblea para la definición de cargos.