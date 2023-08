Investigadores del Conicet advierten que se deben pensar alternativas para combatir los criaderos de mosquitos. El ordenamiento ambiental y el uso de repelentes serían la clave para evitar un nuevo brote

Investigadores del Conicet confirmaron que buena parte del territorio argentino tiene circulación de mosquitos Aedes aegypti –transmisor del virus del dengue– resistentes a las fumigaciones con insecticidas de tipo piretroides, aquellos que atacan una proteína ubicada en las membranas de las neuronas, a las cuales estimulan hasta provocarles parálisis o la muerte.

Sheila Ons, investigadora del Conicet en el laboratorio de Neurobiología de insectos vinculado al Centro de Endocrinología Experimental y Aplicada, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva y explicó: “Nosotros no analizamos muestras de Misiones, pero si un grupo de investigadores analizaron en Posadas estas mismas mutaciones y las encontraron, con lo cual los trabajos salieron relativamente al mismo tiempo. Nosotros en paralelo analizamos área metropolitana de Buenos Aires pero este grupo de Posadas encontró resultados muy similares justamente en la capital provincial”.

“Esto está afectando a la ciudad de Posadas, algo esperable, porque en Brasil hay mucho y las poblaciones de mosquitos se van expandiendo, lo que nos estaría indicando que tenemos en el área centro, noreste y noroeste y en la medida que sigamos investigando los encontraremos por todos lados”, agregó.

Ons recalcó sobre este punto que las fumigaciones no serían efectivas para la eliminación del Aedes, “no serían tan eficientes, puede ser que todavía la dosis letal no sea tan alta, los niveles de resistencia no sean tan altísimos y entonces todavía se podría utilizar los mismos compuestos pero con dosis más altas pero ahora podemos conocer que hay poblaciones con resistencia que pueden llevar a que en un tiempo la situación sea inmanejable con estos mismos compuestos”.

“De hecho otros países de la región dejaron utilizar este tipo de insecticidas por causa de la resistencia, si bien en Argentina lo seguimos utilizando porque tienen buenas propiedades porque son más seguros para la salud humana pero los mosquitos se van haciendo más resistentes entonces esto nos indica que debemos pensar en alternativas con insecticidas que se han usado muy poco y que sean utilizados en casos puntuales cuando sea necesario, no en cualquier momento”, aclaró.

La especialista por otra parte mencionó que se debe enfatizar en el ordenamiento ambiental que evita llegar al punto de un brote de dengue, “ahora cuando ya se está en ese momento hay que recurrir a un veneno por el riesgo que se da en la población. La mayoría de los mosquitos son resistentes por el uso de los insecticidas y cada generación de la población va heredando esa variabilidad por eso creemos que a la larga habría que intentar el poder validar o poder que sea autorizado por las autoridades de salud otro tipo de veneno que tenga un impacto ambiental razonable y que no sea tóxico para la población”.