La ciencia demuestra día a día que avanza a pasos agigantados y lograr derribar ciertas barreras en materia de salud, como lo ocurrido en Estados Unidos donde un grupo de cirujanos logró trasplantar de forma exitosa un corazón de cerdo a un hombre.

El órgano pertenecía a un cerdo genéticamente modificado para este fin, detalló un comunicado brindado por el Centro Médico de la Universidad de Maryland, donde se llevó a cabo la intervención quirúrgica. El éxito de la operación, llevada a cabo el último viernes, demuestra por primera vez que el corazón de un animal puede funcionar en el cuerpo humano sin un rechazo inmediato.

Lo cierto, es que si bien es demasiado pronto para saber si el trasplante seguirá funcionando en el futuro, marca un gran paso para conocer si algún día se podrá utilizar órganos de animales.

Cabe destacar, que el paciente es David Bennett, de 57 años, sabía que no había garantías de que este proceso experimental funcionara, se estaba muriendo y no era elegible para un trasplante de corazón humano, declaró su hijo a The Associated Press.

Deseo de vivir

“Era morir o hacer este trasplante. Quiero vivir. Sé que es un tiro en la oscuridad, pero es mi última opción”, dijo Bennett un día antes de la cirugía, según el comunicado proporcionado por la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland.

“Si esto funciona, habrá un suministro interminable de estos órganos para los pacientes que sufren”, dijo el Dr. Muhammad Mohiuddin, director científico del programa de trasplante de animales a humanos de la universidad.

Los intentos anteriores de tales trasplantes fracasaron, puesto que los cuerpos de los pacientes rechazaron rápidamente el órgano animal.

No obstante, esta vez, los cirujanos usaron el corazón de un cerdo, que previamente había sido sometido a una edición de genes. Esto, para eliminar un azúcar en sus células, que causa ese rechazo de órganos en los humanos.