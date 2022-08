El Gobernador de Misiones consideró que “sería un castigo feroz para el Norte Argentino que esto suceda” y recordó que “al contrario, se tiene que saldar la deuda histórica que hay con nuestra provincia”.

El miércoles, el presidente Alberto Fernández le tomó juramento a Sergio Massa como ministro de Economía, Desarrollo y Agricultura en el Museo del Bicentenario en Casa Rosada ante 500 invitados.

Previo al anuncio de una serie de medidas que definió el nuevo integrante del Gabinete nacional para controlar la situación y encauzar la economía del país, el gobernador Oscar Herrera Ahuad aseguró con dureza que Misiones no permitirá medidas de ajuste que afecten al normal desarrollo de sus actividades productivas.

Al mismo tiempo, recordó que la provincia espera ser compensada por la Nación debido a la “histórica deuda”, fundamentada principalmente por la disparidad en los niveles de coparticipación que recibe Misiones en comparación con otras jurisdicciones, y siendo una de las principales en la base económica nacional.

Así, al ser entrevistado por Jorge Lanata en Radio Mitre, previo a la jura del ministro Massa, el gobernador misionero aclaró que las medidas dispuestas por el Ministerio de Economía “habrá que analizarlas en profundidad cuando se empiecen a dar”, y que la asunción de Massa genera “una buena expectativa dentro de la provincia”.

Al mismo tiempo, sostuvo: “Nosotros somos un espacio político provincial que mantenemos la institucionalidad de todos los Gobiernos nacionales, siempre con mucho respeto”.

“En lo que hace a las cuestiones propias de Misiones, con lo que fue la incorporación al Presupuesto nacional, tanto del 2021 como del 2022, siempre hemos tenido respuestas de la Cámara de Diputados de la Nación”, que presidía en ese momento el nuevo ministro, según recordó Herrera Ahuad.

Además expresó que “hoy, después de haber apoyado un presupuesto, las cuestiones de ajustes que no estaban previstas en el área presupuestaria, más allá de que el presupuesto (actual) no se haya aprobado, deberían ser muy contempladas, consensuadas y coordinadas con los gobernadores”, a lo que añadió: “En nuestro caso tenemos expectativas de que todo sea para bien y que se puedan concretar todas aquellas cuestiones que habíamos llevado adelante. Muchas de ellas no salieron o no se realizaron porque desde el Ministerio de Economía no se generaron los recursos. Hoy tenemos esa expectativa de que se puedan cumplir”.