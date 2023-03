(Por Gervasio Malagrida*)Desde las primeras mamaderas del alba, hasta el regreso crepuscular del sábado, no hubo momento del día que no ocupara tratando de encontrar la punta del ovillo sobre la Buena Vibra, uno de los conceptos mas repetidos por Carlos Rovira en la inauguración de Silicon Misiones.

Tras resultados nulos por las vías virtuales tradicionales decidí apostar por el input del año: la IA.

Según el chat de OpenAi, el término al parecer “…tiene sus orígenes en la contracultura hippie de los 60s. Vibra es la abreviatura de vibración y se usaba para referirse a la energía que emanaban los seres y las cosas. Tomó un segundo impulso en los 70s con la popularización del reggae a nivel global, Marley utilizaba a menudo el término “Possitive Vibrations” en canciones y entrevistas.”

Sin palabras. En segundos había algo de la luz sobre el asunto. Como el Silicon. Rapido, genial, hecho por misioneros. En un abrir y cerrar de ojos también estaba ahí. Buena vibra.

Un portal hacia el futuro

El Silicon como herramienta formativa y creativa de la industria misionera de la innovación, le acerca a miles de misioneros la posibilidad de acceder a conocimiento a futuro, a otros tantos de emprender con los inputs del momento y a los que vienen tentados por todo este avance, una seguridad tecnológica y formativa desde el estado misionero frente a los desafíos de la volátil la era de la IA.

En el primer caso, solo basta con ver lo que saldría a cualquier misionero estudiar mediante los principales portales de educación online que ofrecen cursos de programación o ingles técnico pagos que en Silicon son gratuitos. Buena vibra!

En el segundo, para los emprendedores: Si cumplís con los requisitos para instalar tu startup en Silicon, el estado misionero te ofrece un ANR de hasta 5 millones de pesos. Buena vibra!

Y para los que vienen a proponer, a buscar, a invertir: El resultado de los 2 anteriores, mas la posibilidad geográfica de ir y venir en el dia con las conexiones del nuevo aeropuerto. Buena Vibra!

Alea iacta est

Lo que viene es el futuro y nuestro camino es inevitable. Otro adagio latino, que como invenit et fecit, nos recuerda de lo importante de tomar decisiones políticas meditadas y se convierten en puntos de inflexión de la historia. Alea Iacta Est, la suerte está echada. La dijo Julio Cesar al cruzar el Rubicón y emprender el camino que lo convertiría en leyenda.

Es ese camino que elegimos, con el que una vez pensó en convertir un casino de la era de la dictadura en un faro de cultura viviente. Una senda junto a los que un día soñaron que en un páramo descampado podría funcionar el Silicon Misiones. Que buena vibra.

Los frikis y los nerds

Nunca mas claro Carlos Rovira al decir que en el pasado, la temática que plantea hoy Silicon Misiones, estaba solo abierta al friki de la computadora, al nerd del piso de abajo.

Hoy esta herramienta indispensable para la expansión de la industria del conocimiento se abre con todos sus inputs a la comunidad, pero pregunta que queda es ¿cuán Nerd y Friki son las sociedades modernas? ¿Cómo podemos aprovecharlo?

Smart is Better

Esta no tiene remate. Simplemente es así. Sumale la buena vibra.

*Ministro de Cambio Climático de Misiones