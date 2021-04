El Millonario superó 2-1 al conjunto tucumano en La Plata.

River venció a Atlético Tucumán por 2– 1 y habrá Superclásico en los octavos de final de la Copa Argentina, los goles del Millonario los marcó Federico Girotti, ambos en el primer tiempo y Heredia descontó en el complemento para el Decano. Al equipo de Gallardo no le pesó la ausencia de Matías Suárez por lesión, en su reemplazo nuevamente el muñeco dio la sorpresa metiéndolo al goleador de la noche y en lugar de Borré ingresó Lucas Beltrán.

En el primer tiempo River fue muy superior a Atlético Tucumán, la ventaja de dos goles con la que se fue al descanso le quedó corta ya que tuvo varias chances de ampliar el marcador y liquidar la historia en su favor. El primer gol del surgido en las inferiores de Núñez llegó a los 12 minutos de juego, luego de una jugada característica de River en la que hubieron más de diez toques y tras un centro del lateral izquierdo Angileri, Girotti definió en el área chica barriéndose.

Los de Gallardo superaron en todos los sectores de la cancha al equipo de Omar De Felippe en los primeros 45 minutos, Armani prácticamente no intervino en el juego. A los 21 minutos de la primera etapa nuevamente Girotti se anotó en las redes con la misma fórmula, pero esta vez desde el costado derecho, Gonzalo Montiel tiró un centro después de un excelente pase de Palavecino, y en el medio del área se encontraba Girotti que amplió la ventaja para su equipo.

En el complemento el partido fue totalmente otro, el Decano salió con la mentalidad de llevarse por delante a River y así fue, el uno Millonario que no tuvo mucha participación en el primer tiempo se transformó en una de las figuras y responsables de que Atlético no iguale el partido. A los 65 minutos del complemento Heredia puso el descuento e hizo ilusionar con el empate a su equipo, que lo tuvo más que merecido, en ese momento se agigantó la figura de Franco Armani y no pudieron volver a vencerlo.

Un primer tiempo más que positivo para River y Gallardo puede irse contento, no así con la segunda parte donde su equipo disminuyó la intensidad, una de la característica de su equipo, pero también se puede resaltar que en los juveniles estuvieron los goles que hace dos partidos River no marcaba. El tridente de ataque estuvo conformado por Julián Álvarez, Lucas Beltrán y el goleador de la noche. Otros puntos altos en River fueron Maidana quien volvió a la titularidad, el chileno Paulo Díaz que viene siendo una garantía en el fondo y Palavecino, alrededor de quien gira el juego del equipo.