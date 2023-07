“Nos intimidaron con armas y tuve miedo”, relata el guía pesquero sobre el conflicto con la Armada Paraguaya El domingo pasado, la Prefectura de Paraguay abordó a una embarcación de pescadores en aguas argentinas con la advertencia de detenerlos en el país vecino.

El conflicto entre el grupo de pescadores argentinos y la Armada Paraguaya tuvo lugar el domingo pasado, en la zona de Punta Ñaró, Ituzaingó, provincia de Corrientes. Todo comenzó cuando integrantes de las fuerzas armadas de Paraguay abordaron la embarcación sobre aguas de jurisdicción argentina.

“Cuando nos dimos cuenta, nos abordó una lancha de la Prefectura Armada Paraguaya pidiéndonos un permiso para poder pescar y les dijimos que no teníamos porque estábamos en aguas argentinas. En ese momento, se lanza un prefecto hacia nuestra embarcación y entramos en discusión”, contó el guía de pesca ituzaingueño, Oscar Silva, en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva. Ante la intimidación de secuestrar su lancha y sus pertenencias, el hombre decidió llevar la embarcación hacia la costa argentina.

Si bien señaló que es la primera vez que le ocurre en 30 años de experiencia como guía en el río Paraná, afirmó que a sus amigos y colegas les tocó vivir situaciones similares estando en aguas del territorio nacional. Por su parte, el gobernador correntino, Gustavo Valdés, elevó una denuncia por el hecho alegando la violación de acuerdos internacionales.

“Nosotros tenemos una libre navegación en el río Paraná porque son aguas jurisdiccionales que tenemos compartidas con ellos, lo que no podemos hacer es pescar en aguas paraguayas. Para hacerlo, necesitamos un permiso de ellos, pero como no estábamos pescando en sus aguas, no necesitábamos. Ellos se tomaron una atribución diferente”, dijo Silva sobre el incidente, el cual considera que pudo ser un error por parte de la Armada Paraguaya. “Yo creo que el muchacho se equivocó del lugar donde tenía que hacer su trabajo”, agregó.

Sin embargo, al momento de ser abordado teniendo dos pescadores a cargo, sintió miedo por el grupo. “Uno tiene una responsabilidad y ellos te intimidan con armas. No le desearía a nadie estar en ese momento. Tuve miedo en el momento en que el muchacho se lanzó a la embarcación porque uno no sabe la reacción que puede llegar a tener un militar dentro de su propiedad y con un arma de fuego en su poder”, manifestó.

“De la marina paraguaya era una embarcación, pero estábamos nosotros ahí y había más pescadores descansando en la costa también. En el sector en el que estábamos nosotros, había dos embarcaciones más y solamente a mi lancha abordaron, no entiendo lo que pasó. Directamente se lanzaron dentro de nuestra embarcación”, relató sobre los hechos.

A su vez, el guía pesquero consideró que “dentro de todo, nos desempeñamos bastante bien para que no nos lleven”. “Lo primero que pensé fue que había que hablar seriamente y tranquilo para que no pase nada grave. No queríamos que nos lleven desde Argentina a un país al que no queremos ir. Aparte, ¿por qué tendríamos que salir de nuestro territorio a la fuerza? En ese momento, uno está con mucho miedo y pasan muchas cosas por la cabeza”, completó.