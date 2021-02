Hablaron las hermanas del asesino de Úrsula Bahillo: “No lo defendemos, va a pagar por esto”

Las hermanas de Matías Ezequiel Martínez, el policía del bonaerense acusado de matar a Úrsula Bahillo, dijeron en una entrevista que «hay dos familias destruidas» y marcaron su postura: «No lo defendemos, hizo algo muy grave y obviamente va a pagar por todo esto».

Ambas hablaron sobre cómo está viviendo su familia este hecho. «Mi mamá está muy mal porque, a pesar de todo, es su hijo. Yo quiero que la gente entienda que hay dos familias destruidas. Obviamente peor la mamá de Úrsula y su familia”, expresó una de ellas en diálogo con Telefé Noticias.

«Lo único que tenemos para decir es que lo sentimos mucho. Nosotras también la estamos pasando muy mal. No lo defendemos, hizo algo muy grave y obviamente va a pagar por todo esto», dijeron angustiadas.

También contaron que sabían de las denuncias, pero que no estaban al tanto de que era una relación donde habían violencia física. «Necesitamos que entiendan que no lo estamos defendiendo, es algo indefendible. Mató a una chica, mató a Úrsula. Pero no hablen de cosas que no pasaron, como por ejemplo que lo apoyamos. Jamás le levantó la mano adelante de nosotros», concluyeron.

Úrsula Bahillo, de 18 años, fue asesinada el lunes por la noche a 13 kilómetros de la localidad de Rojas y el acusado de perpetrar el femicidio es su ex pareja, Matías Ezequiel Martínez. El martes hubo dos protestas para reclamar justicia que terminaron en represión.