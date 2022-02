Guaraní Antonio Franco le ganó 1 a 0 a Sol de América por la final del torneo Regional Norte. En un partido electrizante donde, sobre el final, el defensor Jonatan Medina, marcó el único gol de partido que le dio la clasificación a la Franja.

Los dirigidos por Carlos Marczuk, que se fue expulsado en el segundo tiempo, ganaron la zona Litoral Norte y enfrentarán a Juventud Antoniana que ganó la zona Norte por uno de los ascensos.

El primer tiempo del partido finalizó en igualdad de condiciones. Fue un Justo empate en la primera parte, aunque las situaciones más claras las tuvo Guaraní.

La visita se dedicó en la primera parte a hacer tiempo tirándose al piso, y acompañado del mal arbitraje del tucumano Nelson Bejas que no supo manejar el encuentro fue muy poco los minutos que se disputaron.

Di Martino, delantero de Sol de América, tuvo que ser sustituido a los 30 minutos del primer tiempo por molestias físicas y en su lugar ingresó con la 18 Oviedo.

Una de las más claras del primer tiempo llegó sobre el final, en los pies de Cristian Barinaga, el capitán ejecutó el tiro libre directo al arco y Acevedo terminó dando un rebote y Alejandro Pérez finalizó con un remate que no tuvo destino de arco.

En el segundo tiempo la tónica del partido se mantuvo, Guaraní fue superior a la visita y siendo el único equipo que intentó jugar y llevarse el partido en los 90 minutos.

Bejas, no tuvo opción y terminó sacando las tarjetas amarillas que no sacó en la primera parte. Esto llevo a que la visita intente no hacer tiempo para no quedarse con diez.

Con el ingreso del Pájaro Benítez por el sector derecho el equipo comenzó a generar más peligro porque renovó energías.

Otra de las claras estuvo en los pies de Ignacio Valsangiacomo, después de un pase de Motta para Rodriguez, este último llegó al fondo tiro un centro y el 9 definió de zurda pero Acevedo le ahogó el grito al delantero.

Sobre el final y cuando todo parecía que se iba a terminar definiendo en los penales, Jonatan Medina, después de un córner donde hubo muchas pifias le terminó quedando y marcó el único gol del partido que le dio la clasificación a la Franja.

El próximo encuentro será el domingo 20 de febrero ante Juventud Antoniana de Salta en Santiago del Estero, precisamente en el estadio Guemes.