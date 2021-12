“El pueblo les da el voto de confianza y después lo defraudan” Los sindicalistas de los distintos gremios fueron tajantes al expresar su enojo y frustración con los diputados de Cambiemos y de otros partidos de la oposición, quienes hicieron caer no sólo el presupuesto nacional, sino la Zona Aduanera Especial y un paquete de obras públicas para Misiones que estaba incluido allí. “Me da mucha pena que el pueblo confió y puso el voto y ahora fueron defraudados. El presupuesto es algo que no se puede negar o hacer caer; hay que aprobarlo y después hacer el trabajo que corresponde haciendo un seguimiento y evaluación de ese presupuesto para que distribuya en vivienda, alimentación y educación y no bajarle el dedo sólo por hacer oposición”, cuestionó el titular de la CGT Misiones José Milciades Giménez. “No se puede ser irrespetuoso con el pueblo que te da el voto. Debieron votar el presupuesto porque para eso están. Si no están seguros qué se hace con el dinero, pueden seguirlo de cerca y ver en qué se gastan”, enfatizó Giménez. “En ese lugar, los legisladores que fueron votados por los misioneros tienen que estar representantes que los defiendan, porque el misionero los votó. Acá tenemos que poder ser competitivos con los países vecinos. Yo pienso que ese es el camino”, finalizó. El titular del gremio del Comercio, Agustín Gómez se mostró contrariado en que “no se tenga presupuesto o se lo tenga por decreto, porque quita la perspectiva económica hacia adelante”.

Y añadió: “Allí se marcan cuestiones que son cruciales para el salario del trabajador, como por ejemplo la inflación, porque como hablamos anteriormente esa cifra marca el aumento que deberán mínimamente aspirar los trabajadores, porque marca el camino de cómo se van a discutir las paritarias”. “Esto que hizo la oposición no fue bueno. Ni para la democracia ni para el país”, sentenció el gremialista. En esa sintonía, el secretario General de El secretario general de ATE y CTA, Jorge “Koki” Duarte criticó duramente a los legisladores misioneros por haber rechazado el presupuesto que, como pronto, se volverá a discutir en mayo del año entrante.