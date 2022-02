Germán Martínez, reemplazante de Máximo Kirchner al frente de la presidencia de la bancada de diputados del oficialismo, aseguró que se necesita «tener una postura clara» ante la deuda contraída por el macrismo y que «no se trata de tener diferencias» entre los integrantes, en lo que fueron sus primeras declaraciones en el cargo.

“Yo no vengo a reemplazar a nadie, Máximo es irremplazable, vengo aportar mi mirada, mi forma de trabajo de un camino que no empezó conmigo y que no va a terminar conmigo”, enfatizó Martínez.

En un breve diálogo con la prensa a la salida de una reunión con el presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada, habló de tener «una actitud proactiva de defensa de las decisiones» del jefe de Estado.

“Me pidió que converse con cada diputado, que avance fuertemente en consolidar la unidad de3l bloque, que dedique el 100 por ciento del tiempo a la función que tengo», contó sobre lo encomendado por el máximo mandatario.

«No hay diferencias ni miradas distintas que pueda tener con un compañero del bloque que me impida la posibilidad de actuar con él», declaró y añadió: «Me considero un militante político que en este tiempo tendré una responsabilidad distinta, un tipo común que le asignaron una responsabilidad».

El santafesino afirmó que el Ejecutivo no «entra en ninguna nueva era» y postuló «acá no se trata de tener diferencias» entre los integrantes, «sino de tener una postura clara y solución clara ante el gravísimo problema de la deuda que contrajo el gobierno anterior».

Martínez se refirió a la labor realizada por Kirchner, de quien resaltó «su enorme capacidad técnica, eficiencia y política» y lo consideró como una persona que está «llamada a ser un protagonista de la política argentinos en los próximos años».

«Cuando escucho a Máximo considero que aprendo todo el tiempo de él. No creo que conozca todas y me gustaría que Máximo me ayude en la tarea de aprender y esté lo más cerca mío posible aportando su mirada y sensibilidad por los temas de la política argentina», expresó.

«Estamos a 500 días de mitad de junio de 2023, con todo lo que eso significa a la hora de plantear los cierres de listas y los ingresos a la etapa electoral. Tenemos 500 días muy intensos donde nuestra tarea es que los argentinos vivan mejor y la Argentina crezca y tenga muchas más posibilidad», sostuvo.