El presidente del Consejo General de Educación (CGE), Alberto Galarza afirmó que junto al ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia, Miguel Sedoff realizaron dos denuncias penales en contra del Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha (FTEL) que llevan 30 días de huelgas e intensos reclamos por mejora salarial. En este sentido, Galarza manifestó que “es una situación compleja para nosotros que venimos de la búsqueda permanente del conceso y dialogo, es muy difícil este nivel de confrontación, casi impensado. Con este frente gremial nos reunimos seis veces durante este año. En enero y febrero firmamos actas de acuerdo, abril acordamos la inclusión de las clausulas nacionales, el salario en 130 mil pesos”, indicó. Además contó que “en la mesa de dialogo del 25 de abril se levantaron de la reunión porque no aceptaron la propuesta para mayo y junio, comenzaron con la medida de fuerza por cinco días, pero cada vez que hicieron una marcha tuvieron la intención de tomar el Consejo, de instalarse en el edificio”, relató. “Nosotros como el año pasado sufrimos la toma del edificio por 15 días por parte de este sector tomamos precauciones con la Policía que actuaron con mucho profesionalismo, no hubo una queja del proceder de los policías que no agredieron a los docentes pero sí fue viceversa”, apuntó. “Rompieron los vidrios de acceso demostrando una violencia innecesaria ante un Gobierno provincial que se mantuvo al diálogo permanentemente. Por eso es la denuncia por el patrimonio que destruyendo”, indicó.

