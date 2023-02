En las últimas semanas fueron varias las localidades afectadas por incendios en zonas rurales que sufrieron quemas de pinares, chacras y eucaliptales, entre otros.

Santa Ana (cerro), Bonpland, Mártires, San Ignacio y otros municipios registraron focos ígneos, que fueron controlados gracias al trabajo arduo por parte de dotaciones de bomberos tanto voluntarios como de la policía de la provincia.

En cuanto a uno de los incendios que generó preocupación ayer, el jefe de bomberos de la Policía de Misiones con asiento en Santa Ana, comisario mayor Lisardo Chagas,“el incendio de un antiguo pinar de Mártires ha generado preocupación, pero gracias a la colaboración de cuarteles de voluntarios y de la policía de varias localidades ha sido controlado y se mantiene una guardia de ceniza para evitar cualquier problema que pueda surgir, pero ya fue controlado al igual que el cercano a la reserva de San Ignacio”.

“En lo que va de esta semana ya tuvimos alrededor de diez intervenciones en varias localidades, Santa Ana, Bonpland, Cerro Corá, Andrade, Loreto, San Ignacio, Almafuerte, etcétera. Si bien es real que comparado al año pasado no es de la misma gravedad y eso es importante, quiero dejar claro que nosotros vamos en apoyo a las distintas unidades de bomberos tanto de la policía como voluntarios de las localidades afectadas”, señaló.

“En lo que va del año aproximadamente son unas 40 intervenciones en nuestra jurisdicción”, detalló Chagas y comparó la situación respecto al año pasado: “Es mucho más reducido el problema de incendios, ha habido varios estructurales (casas) pero no es en la intensidad como fue la temporadas estival anterior”, dijo Chagas.

El clima hoy y mañana

Misiones mantiene la alerta ante el índice extremo de peligro de incendios, según determina el Ministerio de Ecología.

En ese sentido, la cartera a través de la Dirección de Alerta Temprana pronostica que en el transcurso de la jornada de hoy se incrementarán las temperaturas y la nubosidad. Se prevé que hacia la tarde se repita la situación inestabilidad y probabilidad de lluvias y chaparrones. La temperaturas máxima estimada será de 36° C para Posadas con 38° C de sensación térmica; mientras que la mínima sería de 18° C en Bernardo de Irigoyen.

Mañana se espera cielo despejado y ambiente cálido aunque persiste la tendencia a la estabilidad atmosférica que retrasa el ingreso de precipitaciones de aporte significativo.

Por la tarde se desarrolla nubosidad en el centro y norte de la provincia, aumentan levemente las temperaturas máximas y los mayores registros se esperan para el sur provincial. La máxima estimada será en 37° C para Posadas con 39° C de sensación térmica y la mínima sería de 17° C en San Pedro.