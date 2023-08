En los últimos días, la atención de la región se ha centrado en la fiebre de Mayaro, un virus poco conocido pero que ha generado preocupación en las áreas fronterizas con Brasil. Héctor Antúnez Proeza, subsecretario de Salud Pública de la provincia de Misiones, comentó que el caso no fue confirmado por las autoridades brasileñas y que en Misiones no hay reportes.

El Subsecretario Antúnez Proeza aseguró que «no solo no tenemos casos en Misiones, sino que también el reporte basado en una publicación en el estado de Paraná no está confirmado por las autoridades sanitarias brasileñas tampoco. Es un reporte de un jefe de región de la vecina provincia de Paraguay, donde ponen en alerta la presencia de una persona detectada en el estado de Paraná que se le aisló por el virus de Mayaro, pero no ha sido confirmado aún por las autoridades brasileñas.»

Asimismo, resaltó la importancia de mantenerse alerta y preparados ante la posibilidad de un brote de fiebre de Mayaro. «Hemos hecho una publicación para que estemos en alerta, son las enfermedades que sí o sí tiene que haber una denuncia y una ficha epidemiológica», afirmó. También hizo hincapié en que las autoridades estén vigilantes ante cualquier síndrome febril en específico, especialmente aquellos con síntomas similares a los del dengue, chikungunya y zika, enfermedades con las que la provincia ya ha tenido experiencia.

También comentó sobre los síntomas y la transmisión del virus: «Es un virus que se asemeja al Dengue, Zika, chikungunya, es transmitido por el mismo mosquito y también tiene casi la misma sintomatología, la fiebre abrupta de 38 grados, con un periodo más corto de remisión de la enfermedad entre 3 y 5 días, pero la sintomatología es la misma. Entonces eso es lo que nos pone en alerta, que si hay algún paciente con esta descripción, inmediatamente avisen a las autoridades sanitarias.»

En cuanto a las consecuencias de la infección y cómo esta difiere de otras enfermedades similares explicó: «Lo que uno observa es que este tipo de virus, principalmente Mayaro, es más selvático y más de áreas rurales, más de zonas de la Amazonía o de América del Sur, cercano al Caribe y de la Amazonía. En cuanto a estos virus nuevos, que se aislaron en la década del 50, en aves migratorias, en presencia también de monos, tal vez es más difícil la transmisión de este virus por la forma del reservorio.»