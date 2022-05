A una semana del brutal crimen de Claudia Benítez, familiares y amigos se reunirán esta tarde en la Plaza 9 de Julio. Pedirán justicia y que se esclarezca el caso para hallar a él o los culpables. La marcha comienza a las 16:00.

Se cumplen 8 días desde que se conoció la trágica muerte de Claudia Benítez, la taxista posadeña que fue encontrada sin vida dentro de un pozo en Nemesio Parma. Su pareja, Juan Andrés R., es el único detenido y sospechoso por el crimen. El lunes se presentó ante el juez Miguel Mattos, se negó a declarar y fue imputado por “homicidio agravado por el vínculo y femicidio”.

Familiares, amigos, compañeras de trabajo y allegados de Claudia Benítez hicieron un llamado a la comunidad para que los acompañen en el pedido de justicia. La marcha será esta tarde a las 16:00, en la plaza 9 de Julio de Posadas.

Claudia fue vista por última vez el martes 17 de junio en las priemras horas de la mañana y según declaraciones de su pareja, iba a realizar un viaje con tres personas. Entre las 8 y 9 del mismo día fue encontrado su vehiculo incendidado por completo en Nemesio Parma. Desde ese momento comenzó la busqueda y el rastrillaje en la misma zona para dar con el paradero de la mujer.

El trágico e inesperado hallazgo fue al día siguiente, y desde entonces son miles las preguntas que giran en torno a la muerte de la mujer de 35 años. Las hermanas sostiene varias versiones relacionadas a su trabajo y las situación que conocía de la noche posadeña. Sus compañeras taxistas apuntan a su esposo, con el que habría tenido situaciones de violencia de género y no atravesaban un buen momento.

Aida Vaztique, taxista y amiga de la víctima, pidió el acompañamiento de toda la sociedad para pedir justicia por Claudia. “Queremos que se haga justicia porque a Claudia ya no la tenemos con nosotros y como mínimo es una manera de representarla a ella pidiendo justicia”, dijo.

“Ella era una mujer que tenía miedo, desconfiaba de todo pero era muy precavida, era una compañera de fierro. No se puede entender lo pasó, cada vez que escucho los audios de ella es como que no entiendo que ya no la tenemos con nosotras”, contó en declaraciones a Misiones Online Tv.

La mujer se puso a disposición de la justicia para esclarecer el hecho, y dio su teléfono celular ya que tiene chat con Claudia que pueden aportar a la investigación. “El sábado me llamaron para corroborar algunas cosas. Están trabajando intensamente para que se alcance este hecho. Ayer me citaron para dar una declaración y ver mi teléfono”, contó.

La autopsia confirmó que Claudia Benítez murió de tres puñaladas

El jueves pasado se conocieron los resultados preliminares de la autopsia de Claudia Benítez y de acuerdo al examen realizado por los forenses, la víctima falleció a causa de un “shock hipovolémico” producto de tres heridas de arma blanca en el cuello.

Su esposo el principal sospechoso

Claudia denunció en el año 2018 a su esposo por violencia de género, por lo que Claudia Benítez tenía un botón antipánico y una orden de restricción. Juan Andrés R. es el único sospechoso por el crimen, permanece detenido y la defensa la ejercen Roxana Támara Ramirez y Nelson David Ortiz, abogados del estudio Jabornicky & Asoc.

Alejandro Jabornicky, abogado defensor del único detenido que tiene la causa, reconoció que los investigadores cuentan con una zapatilla con sangre que podría resultar una prueba en caso de que se compruebe que pertenece a Benítez y justificó la presencia del material, teniendo en cuenta la profesión del acusado.

“Tenemos el secuestro de una zapatilla que tiene sangre, van a hacer los cotejos y los análisis correspondientes, teniendo presente que él, aparte de ser una persona que se dedica a la venta de insumos farmacéuticos en una farmacia muy conocida de la ciudad, también es enfermero y ha colocado inyecciones en reiteradas oportunidades.”, señaló el abogado que defienda a Juan Andrés R.

Jabornicky afirmó además, que el acusado, que se encuentra bajo custodia policial e incomunicado, tiene una coartada para el momento en que Benítez desapareció.

El dato más reciente que se suma a la investigación es que el acusado poseía dos teléfonos celulares y que solamente uno de ellos era utilizado en su entorno familiar. Por esta razón, de confirmarse esta versión, los pesquisas avanzarían en la búsqueda del aparato.

Se mantiene además que el crimen fue cometido por más de una persona. Se podría pensar que a través del misterioso teléfono, el imputado organizó el asesinato y que luego fue asistido por otra persona, para descartar el cuerpo en el pozo de agua y posteriormente incendiar el Chevrolet Corsa.