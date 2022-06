Se agudiza el faltante de gasoil en el país y las diferencias de precios con el AMBA. La Asociación de Transportadores de Cargas de Tucumán (ATC) comenzó este martes un paro de camiones de cargas por tiempo indeterminado.

Transportistas tucumanos comenzaron con un paro por tiempo indeterminado, en medio de la problemática del faltante de gasoil y también frente a la imposibilidad de acceder a insumos necesarios para el desarrolla de la actividad, como repuestos y neumáticos.

La medida de fuerza es convocada por la Asociación de Transportistas de Carga de Tucumán. Si bien los organizadores de la protesta no realizarán cortes de ruta, si habrá complicaciones en todo lo relacionado al envío de mercaderías y de productos agrícolas.

A finales del mes pasado, los transportistas tucumanos habían anunciado el inicio de una protesta, pero por las gestiones que encabezó ante el Gobierno nacional el gobernador Osvaldo Jaldo, decidieron postergarla y sumarse a una mesa de diálogo que no derivó en encontrar a una salida a la actual problemática.

«No entrará ni saldrá ningún camión»

El presidente de la ATCT, Eduardo Reinoso, reclamó “una política federal para conseguir el mismo precio del gasoil que en la capital del país. No estamos siendo competitivos ni pudiendo trabajar, porque los clientes no aceptan las nuevas tarifas”.

«En Tucumán falta gasoil y cuando se consigue se comercializan entre 100 y 200 litros por camión y a un precio de 185 a 190 pesos. Y si queremos más litros, se venden a 230 pesos. Esta situación está afectando nuestra actividad y la competitividad, y es por eso que necesitamos un precio de gasoil igual al de Capital Federal. Estamos trabajando con tarifas que no fueron actualizadas, mientras que el gasoil aumentó un 230%, las cubiertas un 150% y el seguro un 100%», denunció Reinoso.

«No entrará ni saldrá ningún camión de la provincia», prometió el presidente de ATC, y adelantó que la medida de fuerza de los transportistas de carga «será pacífica y con presencia de los transportistas al costado de las rutas”, y advirtió que «se parará todo el transporte de cargas».

Puntos de concentración

Entre los puntos previstos de concentración se encuentran diferentes sitios de San Miguel de Tucumán, y en el Interior provincial, como la Rotonda del Empalme, en el cruce de la Ruta Nacional 9 con la Ruta Provincial 302, próximo a la zona de San Andrés.

También habrá presencia de camiones en la Rotonda de Gutiérrez, en el Departamento de Cruz Alta, en el centro oeste de Tucumán; y en la Rotonda Los Ralos, donde se cruzan las rutas 303 y la 321, al oeste de San Miguel de Tucumán. Y está previsto concentrar en la Rotonda de Famaillá, en el cruce de las rutas 38 y 323, y en la Rotonda conocida como Guitarra Concepción, que une a las rutas 38 y 65, ambas al sur de San Miguel de Tucumán.

Sin acuerdo

Cabe recordar que el pasado jueves (16/6), el gobernador de Tucumán Osvaldo Jaldo realizó gestiones desde Casa de Gobierno para dialogar con los transportistas de cargas, negociar un acuerdo y suspender el paro. «Somos muy respetuosos de las decisiones de cada sector, pero a este tema lo venimos conversando con la Asociación de Transporte de Carga de Tucumán. La primera reunión que hicimos fue por el tema del combustible, en la que dijimos que paulatinamente se iba a ir normalizando el suministro; de hecho, así se ha producido. Vale la pena aclarar que la oferta aún no igualó a la demanda; tenemos una cuota de faltante de combustible, pero eso no nos llevó a parar ninguna de las actividades”, indicó Jaldo.

Y advirtió: «Tucumán no puede paralizar las actividades, porque el daño que se producirá será irreparable. Si hay un paro, miles y miles de trabajadores quedarán sin trabajo, sin su jornal. El Gobierno sigue sosteniendo que un paro no beneficia, no ayuda y no es una solución; solo agrava la situación. Por eso, estamos en diálogo. Hemos pedido a los sectores que sigan conversando con la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC)».