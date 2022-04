El comediante exhibirá su espectáculo “Cheto y Choto” en el Teatro Montoya. Las entradas se encuentran a la venta.

La capital misionera se ha consolidado como un centro turístico de primer nivel y espacio de distintos tipos de eventos: profesionales, deportivos, sociales y culturales. La intensa actividad vivida por la ciudad durante Semana Santa así lo certifica: 93% de ocupación hotelera y un movimiento económico de 372 millones de pesos.

En este contexto, las actividades no se detienen. Este sábado 23 de abril a las 21hs se presentará Ezequiel Campa en el Teatro Montoya. El comediante brindará su espectáculo de stand up “Cheto y Choto”. El mismo fue galardonado con el premio Estrella de Mar al mejor stand up de 2021.

El artista, reconocido por sketchs como “Dicky del Solar” o “Santiago Noestudiénada”, cuenta con más de 15 años de trayectoria en el espectáculo; participando de películas y series, conduciendo programas de TV, y montando diferentes shows por todo el país, Campa es uno de los referentes del stand up argentino. El amor, la muerte, el paso del tiempo y la familia son algunos de los temas que aborda arriba del escenario.

“Cheto y Choto”, el imperdible show que presentará este sábado fue visto por miles de espectadores a lo largo y ancho de Argentina.

El evento está organizado por el “Grupo Bagu”, que dinamizó y proporcionó una nueva imagen al circuito gastronómico misionero a través de emprendimientos como la cervecería Cachalote (en Posadas, San Ignacio), Patanegra Gourmet (y su Beach Club ubicado en el Balneario Costa Sur de la capital provincial), así como el Hotel Bagu, emplazado en pleno centro posadeño.

Las entradas para “Cheto y Choto”, show de Ezequiel Campa este sábado a las 21hs en el Teatro Montoya, se pueden adquirir en:

*Patanegra Gourmet -Catamarca y San Lorenzo-

*Cachalote Posadas

*Cachalote San Ignacio

*Patanegra Beach Club

*Hotel Bagu Posadas

*Brandom Oberá

*Academia de Danzas

*Mainumby – Encarnación