Una enorme explosión sacudió este martes una base áerea rusa en la península ucraniana de Crimea, bajo control ruso desde 2014. El estallido ha matado al menos a una persona, según los servicios de emergencia de la península, y desató una gran confusión sobre qué lo había provocado. El episodio podría obligar al Kremlim a reevaluar su estrategia bélica.

Uli Vetter habló sobre los hechos ocurridos en Crimea este mismo martes donde se publicaron las imágenes de la explosión en su base aérea.Allí es donde Rusia realiza sus operaciones militares. En este conflicto no está claro si hubo un ataque– según Ucrania-, o si se trató de un accidente humano por parte de un soldado, que es la declaración oficial de Rusia. Hasta hoy no se sabe exactamente qué pasó.

Afirma Vetter : “De lo único que podemos hablar es de lo que alegan los rusos , si bien dicen hubo un soldado ruso que fumo cerca de un depósito de municiones causando su explosión, ucrania por su parte declarara no saber nada y que creen fue un accidente. Lo mismo cuando se hundió el barco Moskva y los rusos dieron a entender que fue un accidente”. Asimismo, sostuvo que “lo cierto es que el barco fue hundido por misiles ucranianos”. Dada por desmentida la afirmación de que fue un accidente por parte de los rusos. Luego comentó que aún si fuera cierta la versión rusa, “ me preguntó cuál es la disciplina de los soldados rusos que fuman en el depósito”

Vetter dice que “oficialmente los ucranianos no están en poder de armas que logren un alcance hacia el área de Crimea , ya que la distancia es muy grande. Yo de mi parte estoy absolutamente seguro que fue un ataque ucraniano, aunque ellos oficialmente declaren no saber nada sobre el hecho”. Lo cierto según Vetter es lo siguiente “todo el mundo se pregunta cómo los rusos no logran interceptar el ataque”.