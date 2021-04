En las últimas dos semanas los casos de coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires se duplicaron. La situación, al igual que sucedió el año pasado, no demorará mucho tiempo en replicarse en la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y los números preocupan a las autoridades y, sobre todo, al área sanitaria, con un endeble sistema que ya se asume al borde del colapso.

En ese sentido, infectólogos asesores del gobierno nacional ya alertan que, de no ceder la curva de contagios de acá a dos semanas, las restricciones serán más duras. Además, la época coincidiría con el pico de casos de esta segunda ola de COVID-19.

Tomás Orduna, médico infectólogo y jefe del área en le Hospital Muñiz, que forma parte del equipo que asesora a Alberto Fernández, llamó a respetar las últimas restricciones, encaradas desde el viernes. “Son las que se evaluaron para intentar compensar economía y salud”, explicó.

De no disminuir los casos de acá a las próximas dos semanas, no se vislumbran otras alternativas. “¿Hay posibilidades de tener que hacerlo? Sí, miremos el modelo europeo, lamentablemente. Lo que estamos pidiendo es que acompañen las restricciones que ahora se han puesto porque si no, probablemente vengan otras mucho más profundas, donde tengamos que suspender todo a partir de las 6 de la tarde, por ejemplo”, detalló Orduna.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, encabezó el lunes una reunión con el comité de expertos que asesoran al Gobierno por el coronavirus, quienes se mostraron preocupados por el comportamiento social y pidieron medidas más restrictivas de circulación en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) y en los grandes centros urbanos.

Los 22 expertos que dialogaron por zoom coincidieron que la segunda ola «no es más de lo mismo» y que el escenario «no es igual» porque las nuevas variantes «hicieron estragos» en otros países, y la calificaron «casi de una nueva pandemia», dijeron fuentes oficiales.

«Si no bajamos la circulación de la gente no vamos a bajar la circulación del virus», remarcaron los epidemiólogos, y manifestaron «mucha preocupación» por el comportamiento social, porque no se respetan aforos en lugares cerrados ni la suspensión de las reuniones sociales.

En ese marco pidieron «mayores controles» y «restringir reuniones presenciales», y solicitaron analizar «medidas de cierre por poco tiempo, con principio y final», más restrictivas de circulación en el AMBA y en los grandes centros urbanos; y de actividades recreativas grupales, principalmente en espacio cerrados y deportes amateurs, indicaron las fuentes.

Coronavirus en Argentina

Según el parte epidemiológico diario emitido desde el Ministerio de Salud de la Nación, en las últimas 24 horas confirmaron en Argentina 19.437 nuevos casos de covid-19, en tanto que hubo 179 fallecimientos a causa de la enfermedad.

Otras 179 personas murieron y 19.437 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 57.957 los fallecidos y 2.551.999 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó este lunes el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria indicó que son 3.819 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 60,3% en el país y del 67,9% en la Área Metropolitana Buenos Aires.

Un 66,33% (12.893 personas) de los infectados de este lunes (19.437) corresponden a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires.

De los 2.551.999 contagiados, el 88,05% (2.247.124) recibió el alta y 246.918 son casos confirmados activos.

El reporte consignó que murieron 111 hombres y 64 mujeres, mientras que dos personas de la provincia de Buenos Aires y una de Mendoza fueron registradas sin dato de sexo.

El parte precisó que murieron 31 hombres en la provincia de Buenos Aires; 25 en la Ciudad de Buenos Aires; 4 en Chaco; 2 en Chubut; 9 en Corrientes; 8 en Córdoba; 3 en Entre Ríos; 2 en Jujuy; 1 en La Pampa; 4 en Mendoza; 1 en Río Negro; 3 en Salta; 3 en San Juan; 4 en Santa Cruz; 5 en Santa Fe; 2 en Santiago del Estero y 4 en Tucumán.

También fallecieron 21 mujeres en Buenos Aires; 12 en Ciudad de Buenos Aires; 2 en Chaco; 1 en Chubut; 3 en Corrientes; 3 en Córdoba; 3 en Entre Ríos; 1 en Jujuy; 1 en La Pampa; 4 en Mendoza; 2 en Misiones; 2 en Río Negro; 2 en Salta; 1 en San Juan; 1 en San Luis; 1 en Santa Cruz; y 4 en Santa Fe.

Este lunes se registraron en la provincia de Buenos Aires 9.535 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 3.358; en Catamarca, 188; en Chaco, 241; en Chubut, 164; en Corrientes, 70; en Córdoba, 1.300; en Entre Ríos, 231; en Formosa, 348; en Jujuy, 72; en La Pampa, 69; en La Rioja, 12; en Mendoza, 639; en Misiones, 117; en Neuquén, 102; en Río Negro, 162; en Salta, 98; en San Juan, 173; en San Luis, 556; en Santa Cruz, 115; en Santa Fe, 1.104; en Santiago del Estero, 119; Tierra del Fuego, 104 y en Tucumán 560.

El Ministerio indicó además que se realizaron en las últimas 24 horas 64.947 testeos y desde el inicio del brote ascienden a 9.655.684 pruebas diagnósticas para esta enfermedad.

El total de acumulados por distrito indica que la provincia de Buenos Aires suma 1.090.012 casos; la Ciudad de Buenos Aires, 289.134; Catamarca, 11.863; Chaco, 40.581; Chubut, 51.507; Corrientes, 33.301; Córdoba 196.527; Entre Ríos, 53.303; Formosa, 3.002.; Jujuy, 23.109; La Pampa, 22.803; La Rioja, 12.041.; Mendoza, 80.695; Misiones, 13.480; Neuquén, 66.658; Río Negro, 56.942; Salta, 31.110; San Juan, 18.957; San Luis, 26.914; Santa Cruz, 41.110; Santa Fe, 243.182; Santiago del Estero, 26.946; Tierra del Fuego, 24.953 y Tucumán, 93.869.

Se incluyen 17 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto de la Covid-19 en esa parte del territorio argentino).

Fuente: TN