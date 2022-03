El siniestro se registró el jueves sobre la ruta Nacional 12. El ex integrante del Honorable Concejo Deliberante de Eldorado viajaba a bordo de un Ford Fiesta e impactó contra un Renault 12. A raíz del choque hubo tres heridos que fueron internados con lesiones de distinta consideración en el SAMIC.

Tres heridos con lesiones de distinta consideración dejó en la mañana del jueves sobre la ruta nacional 11 un siniestro, protagonizado por un ex Concejal de la ciudad de Eldorado. En primer momento había trascendido que al ex funcionario el test de alcoholemia le había dado positivo, aunque un segundo examen le habría resultado negativo. No obstante, las investigaciones se instruyen en el Juzgado jurisdiccional.

Por otro lado, el choque frontal ocurrió sobre la ruta nacional 12 a la altura de Puerto Piray el jueves entre un Ford Fiesta y un Renault 12. En el primero de los vehículos viajaba el ex concejal, que según causas que se tratan de establecer habría impactado en la parte trasera del segundo rodado en el que viajaba una pareja. A causa del impacto los tres ocupantes terminaron con heridas que debieron ser atendidas en el Hospital SAMIC de nuestra ciudad.

Es así, que el protagonista del accidente hasta ayer por la noche continuaba en internación y bajo custodia policial ya que el primer test arrojo un total de 1,54 gramos de alcohol en sangre. Dando lugar de esta manera, a una causa que se instruye en el Juzgado de Instrucción I de Puerto Rico por “lesiones culposas agravada”.