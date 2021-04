Después de anunciar un paquete de medidas para enfrentar la segunda ola de coronavirus, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, abrió el juego a los 24 distritos del país, también a los municipios, para que gestionen por su cuenta la adquisición de vacunas contra el Covid-19. En ese marco, varios mandatarios provinciales evalúan lanzarse al mercado de vacunas del mundo a buscar suministros con diferentes estrategias.

La ciudad de Buenos Aires ya anunció que en soledad se lanza en la búsqueda de sus vacunas. Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos se unieron para salir en sociedad a buscar dosis para sus distritos.

En ese contexto, los gobernadores del Norte Grande empezaron a evaluar la idea de una estrategia de unidad regional para negociar con los laboratorios.

Así, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y La Rioja están analizando la idea de agregar a los temas de trabajo del bloque la compra de vacunas en las próximas semanas. El tema sería parte de la agenda de la reunión que los mandatarios mantendrían a finales de abril en Puerto Iguazú.

La primera barrera para todos, en tanto, es el suministro de dosis, dado que para lo que queda del 2021 están todas comprometidas.

El Territorio consultó a autoridades del gobierno provincial, que reconocieron la intención de hacer gestiones desde el bloque regional para comprar vacunas sin mediación de la Nación. “Es una idea de los gobernadores”, explicaron desde el gobierno de Misiones.

La quinta Asamblea de Gobernadores del Consejo Regional del Norte Grande se realizará el 30 de este mes en Puerto Iguazú. En la agenda de la reunión, además de las estrategias para acelerar la vacunación, los mandatarios provinciales buscarán avanzar en el pedido de tarifas diferenciales de combustible y energía, y subsidios al transporte público, de la región

Segunda dosis

Si bien semanas atrás se anunció la decisión a nivel país, a la cual adhirió Misiones, de diferir la aplicación de la segunda dosis, ayer se reanudó en la provincia la vacunación del componente 2 de la Sputnik V.

Un total de 6.750 dosis estaban disponibles para aquellos que hayan cumplido las doce semanas de intervalo con la primera dosis, según informó el Ministerio de Salud Pública de la provincia.

En Posadas la vacunación se llevó a cabo en el transcurso de la mañana en el polideportivo Finito Gehrmann y el Espacio Multicultural y en los consultorios externos (al personal de salud).

El eje priorizado es cumplir el esquema de vacunación del personal de salud y mayores de 65 años, remarcaron desde la cartera sanitaria.

Por otra parte, se aclaró que en Argentina y en Misiones por el momento sólo se están aplicando segundas dosis de la vacuna Sputnik V. Las restantes vacunas (Sinopharm, Covishield, AstraZeneca) aún no ingresaron al país.

En Posadas, se volvió a habilitar el edificio Multicultural como vacunatorio para la segunda dosis. El lugar ubicado en el cuarto tramo de la Costanera se estaba utilizando para inocular a docentes universitarios y transportistas de carga internacional.

Los camioneros que viajan a Brasil y Paraguay lograron ser inmunizados gracias al pedido realizado por el Sindicato de Camioneros al gobierno de la Provincia.

En poco tiempo se hizo una fila de más de 400 metros, adultos mayores que se acercaron, en muchos casos, sin haber cumplido las doce semanas desde la aplicación de la primera dosis.

El 26 de marzo pasado la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, consensuó junto a sus pares de las 24 jurisdicciones diferir por tres meses la aplicación de las segundas dosis de vacunas contra el coronavirus “para proteger a la mayor cantidad de personas con alguna condición de riesgo lo antes posible y reducir el impacto de las muertes por esta enfermedad”. Autoridades del gobierno de Misiones confirmaron que en la tierra colorada también se aplicará esta medida.

Vacunas aplicadas

Misiones recibió 177.150 dosis, de las cuales 108.504 fueron aplicadas, lo que equivale al 61,24% del total. La última semana la provincia recibió más vacunas: 9.000 dosis de Sinopharm y 6.750 del segundo componente de la Sputnik V, que serán distribuidas en toda la provincia.

Hasta el momento la provincia recibió 96.550 dosis de la Sputnik V (74.300 del primer componente y 22.250 del segundo). De Covishield fueron 21.200 y de Sinopharm 59.700. Estos son los números manejados por la provincia y tienen un pequeño déficit de acuerdo a los publicados por el monitor de Nación.

Sinovac y Sinopharm, su eficacia

Gao Fu, director del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de China, negó el domingo haber dicho que las vacunas chinas contra el Covid-19 son poco efectivas, y aseguró que el revuelo provocado por sus declaraciones se debió a “un completo malentendido”. China tiene cuatro vacunas aprobadas condicionalmente, cuyos niveles de eficacia publicados son inferiores a los productos de Pfizer-BioNTech y Moderna, que alcanzan el 95% y el 94% .

La china Sinovac afirma que los ensayos realizados en Brasil demuestran aproximadamente un 50% de eficacia en prevenir la infección y un 80% en evitar los casos que necesitan intervención médica.

Las vacunas de Sinopharm, en cambio, tienen una eficacia de 79,34% y 72,51% respectivamente, mientras que la de CanSino es de 65,28% pasados 28 días.

En Argentina, e Ministerio de Salud de la Nación autorizó para uso de emergencia la vacuna de Sinopharm en el contexto de pandemia.

La vacuna no agrava un cuadro preexistente

El fallecimiento del periodista Mauro Viale a los 73 años, tras padecer un cuadro grave de Covid-19, planteó dudas acerca de si recibir la vacuna mientras se cursa la enfermedad puede llegar a empeorar el cuadro y si, en todo caso, es factible pensar en una estrategia de testear a la población antes de recibir el inoculante.

A Viale le diagnosticaron Covid-19 positivo dos días después de haber recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus.

Según los expertos en infectología, en caso de que una persona esté cursando la enfermedad sin saberlo, el hecho de recibir la vacuna no será un factor determinante en el cuadro. De hecho, indicaron que la aplicación de la vacuna no influyó en el hecho de que el periodista haya sufrido un cuadro grave y la muerte y señalaron que tener 73 años es un factor de riesgo para que la infección por el coronavirus produzca complicaciones y aumente el riesgo de mortalidad.

De acuerdo con la médica infectóloga Florencia Cahn, “si una persona tiene síntomas compatibles con Covid-19, como fiebre, no debería vacunarse”. Además, señaló “si una persona se vacuna y le aparecen síntomas a las 48 horas, es como si aún no estuviera vacunada porque todavía no pasó el tiempo necesario para desarrollar anticuerpos”.

“Es importante que la gente tenga en cuenta que las vacunas previenen las formas graves de la enfermedad, pero la respuesta inmune se genera a partir de los catorce días de la aplicación. Como son vacunas inactivadas, no pueden generar la enfermedad”, subrayó la presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología (Save).

En tanto, el médico pediatra Carlos Kambourian (MN 105494), ex presidente del Hospital de Pediatría Garrahan, afirmó: “Si se está cursando la enfermedad, o si ya se sabe que es positivo, no está indicada la vacuna. No porque la vacuna pueda agravar el cuadro, sino porque no hay estudios suficientes. Entonces, para evitar complicaciones, lo que se recomienda es primero dejar que la enfermedad curse y después se vacune”. z