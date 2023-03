Los alumnos de la EPET N° 29 de 9 de Julio realizan este miércoles una sentada en reclamo de un nuevo edificio. Esta protesta se suma a los pedidos que llevan adelante estudiantes de Eldorado, Iguazú y Puerto Libertad.

En diálogo Melisa, una de las alumnas que forman parte de la sentada, explicó que “Necesitamos más espacio para todos los alumnos, un edificio nuevo y lo necesitamos ahora. Somos 100 alumnos en dos turnos, hay 5 aulas y sexto año está recibiendo clases en la cocina. No hay ventiladores y los baños no funcionan como corresponde”

Además, reclaman un espacio para almorzar ya que muchos estudiantes que viven lejos de la institución deben cursar los talleres por la tarde “Por ejemplo, yo no tengo colectivo que vaya hasta mi casa, me tengo que quedar en una plaza o en un lugar en el cual no debería estar sola. Después, entramos a las 13 y salimos a las 18” precisó Melisa.

Sobre la decisión de realizar la sentada, la alumna afirmó que “Hace 12 años que se viene con este reclamo, lo estábamos pidiendo bien y no nos escucharon” y comunicó que continuarán con la medida hasta recibir respuestas.