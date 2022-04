A partir delas 21:30 horas, Boca recibe a Godoy Cruz con el objetivo de volver al triunfo luego del empate de local ante Lanús en uno. Con Aranda como central de emergencia y un doble 9 con Benedetto y Vázquez, el Xeneize buscará quedarse con los 3 puntos que le den un poco de tranquilidad antes de enfrentarse a Corinthians en la Copa Libertadores.

Boca recibe a Godoy Cruz en La Bombonera en el marco de la fecha 11 de la Copa de la Liga. Con la igualdad del domingo ante el Granate, el Xeneize no pudo ganar tranquilidad en la tabla de posiciones (está cuarto) y es por eso que el DT entiende que no puede perder más terreno y debe poner a lo mejor que tiene a disposición para el choque con el Tomba en La Bombonera.

Debido al desgarro de Gastón Ávila, Battaglia se verá en la obligación de realizar una variante en la zaga, ese sector del campo que lo tiene a maltraer ante la acumulación de lesionados. Ya recuperado del esguince de tobillo, Gabriel Aranda, de gran actuación en la Copa Libertadores ante Always Ready, es quien tiene todos los números para meterse en su lugar. Asimismo, Marcelo Weigandt ocupará el lateral derecho por Luis Advíncula.

A su vez, todo parece indicar que el otro lugar en el que habrá modificaciones será en el mediocampo. Óscar Romero no se encuentra al ciento por ciento desde lo físico (arrastra una sobrecarga en el isquiotibial) y será reemplazado por Cristian Medina.

Por otro lado, en la delantera de Boca se mantendrá el tridente, pero no jugará Exequiel Zeballos, quien será sustituido por Luis Vázquez. De esta manera, el goleador juvenil compartirá el frente de ataque con Sebastián Villa y Darío Benedetto. Volverá el «doble nueve» en la Era Battaglia.

Boca recibe a Godoy Cruz, la probable formación por la Copa de la Liga Profesional

Javier García; Marcelo Weigandt, Gabriel Aranda, Marcos Rojo, Frank Fabra; Cristian Medina, Pol Fernández, Juan Ramírez; Sebastián Villa, Darío Benedetto y Luis Vázquez.

​¿Por qué Toto podría jugar igual pese a la denuncia por violencia de género que recae sobre él?

Porque el club sólo actúa en caso de que la víctima (o un tercero con consentimiento de ésta) notifique al Departamento de Inclusión e Igualdad a través de una denuncia presencial, vía mail o a través de las redes sociales. Como Aravena no se puso en contacto con el club, y por lo tanto no fue activado el Protocolo de Actuación Ante Casos de Violencia en Razón de Género, Identidad de Género y/u Orientación Sexual, Salvio no fue separado del plantel ni el club tomó cartas en el asunto.

