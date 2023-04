La fábrica de zapatillas Dass de Eldorado amaneció el lunes sin actividad debido a la decisión de ralentizar la producción de zapatillas de deportes como consecuencia de faltante de materia prima. La empresa hizo una presentación ante el Ministerio de Trabajo donde propuso a los empleados un esquema de suspensiones, que consiste en la paralización de la planta dos días (lunes y martes) por semana durante 60 días.

Darío Vera delegado de los trabajadores se retomó a la actividad normalmente en la jornada de este martes 11. » La inactividad del lunes estaba concensuada por falta de insumos, hoy estamos en actividad. La empresa propone parar dos días en dos meses con un 40 % de salario lo que fue rechazado rotundamente. Ayer (lunes) estuvimos en audiencia debatiendo y dialogando para poder revertir esto. El pedido nos parece ajustado al bolsillo de los trabajadores, no estamos en condiciones de arriesgar a tanto. Estamos en dialogo constante con los trabajadores y entendemos que estamos en buen camino».

Según la empresa no habría actividad ni lunes ni martes «nosotros no aceptamos esa propuesta, este miércoles 12 a las 13 horas habrá una nueva audiencia con dirigentes nacionales de la institución y delegados de la planta. Por estas horas se harán asambleas para charlar con los compañeros y evaluar las propuestas».

Además aclaró «no es que la empresa no tiene insumos sino que no cuentan con lo suficiente para desarrollar tareas normales durante toda la semana». Actualmente no hubo despidos y son alrededor de 500 los trabajadores en actividad.