Estaba sin trabajo, aceptó vender contenido y ahora es víctima de sextorsión

Por necesidad económica una joven obereña trató de vender un video íntimo, tras lo cual le exigieron que grabe pornografía para no hacerlo viral. Todo comenzó cuando publicó un aviso buscando trabajo

Hace seis meses la madre de Cristina M. (22) falleció electrocutada, una tragedia que sacudió a la familia y de la aún no se reponen. Para colmo, en los últimos días la joven comenzó a ser extorsionada por una persona que la amenaza con difundir un video explícito si no le manda material pornográfico.

La chica está desesperada y esta tarde radicaría la denuncia, según anticipó, al tiempo que alertó sobre el accionar de una supuesta «Flopi Fernández», seguramente un perfil trucho desde donde la extorsionan de manera virtual.

«Yo estoy sin trabajo y puse un aviso en una página de Oberá ofreciéndome como niñera o empleada doméstica. Lamentablemente nadie me ofreció nada, salvo una supuesta Flopi que me escribió para proponerme que le mande contenido, o sea videos desnuda, por lo que me prometió pagarme 25 mil pesos. Yo nunca había hecho eso, pero por la necesidad caí en la trampa. Le mandé un video y ahí empezó a presionarme por más cosas porque si no va a viralizar el video que le mandé», explicó la chica.

Aseguró que está «muy arrepentida» e insistió en que grabó el video por necesidad, ya que «también les quiero ayudar a mis hermanitas de 8 y 6 años que viven con mi padrastro y están pasando necesidades, más toda la tristeza porque mi mamá murió electrocutada».

Nefasto accionar

Asimismo, se preguntó a «cuántas personas le harán lo mismo que me hacen a mí, por eso voy a denunciar en la Policía». Sobre la extorsión en sí, la víctima aportó una serie de mensajes de texto donde se corrobora el accionar delictivo.

«Por qué no arreglamos de otra forma (…) entonces nadie ve tus videos», escribió el sinvergüenza. Después le preguntó «en qué sos buena», ante lo cual la chica le dijo que no le interesaba la oferta. «Ok subo en los grupos hago viral», amenazó del otro lado para avanzar en la propuesta del video pornográfico.

La víctima insistió en que no quería y que estaba arrepentida de haber aceptado el primer pedido, pero la supuesta Flopi remarcó: «Ok subo a los grupos nomás, no hay solución».

¿Qué es la sextorsión?

Es una forma de chantaje en la que se amenaza a una persona con divulgar y hacer públicas imágenes o videos de su intimidad sexual.

¿Qué diferencias hay entre pornovenganza y sextorsión?

En la pornovenganza, luego de rupturas amorosas o peleas, alguna de las personas involucradas difunde de forma pública material íntimo sin consentimiento de la otra con intención de dañar. En la sextorsión, la persona es amenazada y deberá dar dinero o hacer algo a cambio de que no difundan imágenes o videos íntimos.

¿Cómo es la sextorsión por correo electrónico o por WhatsApp?

Recibís un correo electrónico o mensaje donde un anónimo dice que tiene imágenes y/o videos comprometedores y te pide un rescate en dinero o más imágenes o videos.

¿Qué piden a cambio de no divulgar imágenes íntimas?

Piden dinero en forma de criptomonedas, como por ejemplo bitcoins, ya que es muy difícil rastrear el destinatario. Piden más fotos o videos de tu intimidad sexual.

¿Cómo pueden obtener tus imágenes para la sextorsión?

Puede ser que no tengan ninguna imagen tuya y digan que las tienen.

Puede ser que las imágenes las tenga una expareja con quien compartiste imágenes íntimas que luego le servirán para extorsionarte.

Si te robaron el celular o computadora y lograron acceder a tus datos y fotos.

Si compartiste fotos íntimas en una red de citas.

Si el extorsionador se hizo pasar por alguien conocido y logró que compartieras imágenes íntimas.

Si te espiaron y fotografiaron en forma remota a través de tu webcam o de tu celular.

Si tenés un software espía instalado en tu computadora o celular. Puede estar escondido en una imagen que abriste, en un correo electrónico de promociones, en un software o aplicación.

Si un extorsionador instaló en forma remota un controlador de tu webcam o celular.

¿Cómo puedo cuidarme de la sextorsión?

No compartas fotos íntimas a través de las redes sociales o de internet.

Tapá las cámaras de tu computadora y celular.

Mantené actualizados los antivirus y antimalware en tu computadora y celular.

No instales aplicaciones y programas no oficiales, ya que pueden tener programas espías.

Protegé tus dispositivos con una contraseña segura.

Aprendé a cifrar tu información por si te roban el celular.

No abras archivos «.exe» que te envíen por internet. Pueden ser programas que se instalan en la computadora.

Asegurate de que las promociones que abrís sean de sitios oficiales con los que compartiste tus datos.

¿Qué hago si soy víctima de sextorsión?

Guardá todas las pruebas que tengas: chats, correos electrónicos, capturas de pantalla y cualquier tipo de contenido que aporte información a los peritos informáticos para presentarlas en una fiscalía. Hacé la denuncia en cualquier comisaría.