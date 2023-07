El hallazgo de los cuerpos se produjo ayer en una pieza que alquilaba en la localidad de José C. Paz, provincia de Buenos Aires. Fue identificada como Mercedes Thalia Rivero (26) y la criatura se llamaba Noha. Se investigan la causa de muerte.

Una mujer, oriunda de Santo Tomé, Corrientes, y su bebé de 4 meses, fueron hallados sin vida por motivos que se desconocen, dentro de una vivienda que alquilaban en la provincia de Buenos Aires. La propiedad está ubicada en calle Salvador María Del Carril entre Lima y Quito del barrio Sol y Verde de la localidad de José C. Paz.

Si bien hay varias hipótesis, medios bonaerenses informaron que se continúa investigando qué fue lo que realmente sucedió. Es que por el estado de descomposición de ambos cuerpospodrían haber fallecido hace quince días.

La mujer, identificada como Mercedes Thalia Rivero, de 26 años, había llegado a Sol y Verde en abril de este año junto a Noha, su hijo que en ese momento tenía un mes. «Era madre soltera y quería mucho a su bebé y tenía muchos planes para ellos dos», comentó una amiga de la mujer a diarioefecto.com, a quien le confirmó que tres familiares «de corazón» están viajando para reconocer los cuerpos.

El macabro hallazgo se conoció ayer por la tarde, cuando personal policial junto a policía científica llegaron al lugar, advertidos por vecinos y por los dueños del terreno en donde Rivero alquilaba una pieza. «La puerta estaba cerrada por dentro. Hubo que forzar y romper la entrada para ingresar al lugar», declararon fuentes policiales. Agregaron, además, que aún no se pudo confirmar la causa de la muerte por el avanzado estado de descomposición de ambos cuerpos.

La descripción que dio la dueña del terreno, en conversación con Crónica TV es que, no la veían hace varios días, pero que era algo normal, y por eso no les pareció raro su ausencia. Igualmente, su hijo, que es policía, fue a ver si había pasado algo. Allí se encontró con la horrorosa escena.Por el momento no hay detenidos y se investiga lo sucedido.