En la localidad de Oberá en el año 2023 comenzará a funcionar una Moto Escuela con el objetivo de trabajar en la conciencia y educación vial. La Escuela estará a cargo de inspectores de tránsito de la ciudad.

Guillermo Correa, director de Inspección General y Tránsito, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, “esto es un proyecto que tiene la Fundación Gonzalo Rodríguez de Uruguay en coordinación con la Agencia de Seguridad Nacional de Seguridad Vial y esto lo venimos trabajando con la provincia de Misiones y con el gobierno municipal”.

“Es por la preocupación por los motociclistas por el mismo tipo de vehículo cuando tiene accidente la mayoría son graves y eso lo veíamos y lo venimos trabajando con educación vial desde la escuela con todos los cursos para la obtención de licencia”, agregó.

Además destacó que Oberá es uno de los primeros municipios del país donde se separó de lo que era el curso general para obtención de licencia haciendo un curso específico de motos “pero veíamos que no esto no alcanzaba. El intendente actual, Pablo Hassan vio la preocupación y nosotros lo que vemos en la calle es que ya la gente muchas veces tiene el vicio de la conducción que tiene que ver con la postura, el no uso de la luz de giro y es muy difícil corregir esos errores, esos vicios”.

“Nosotros vemos que en caso accidente uno reacciona ya por reflejo y es difícil que uno se ponga a pensar y analizar todas las situaciones. Entonces lo que queremos es trabajar con aquel que nunca tuvo una moto o nunca se subió a una y que aprenda la manera correcta y que se ejercite para que al momento que tenga que usar alguna medida de seguridad ya actúe por reflejo de la manera correcta a fin de evitar el accidente”, remarcó.

Correa por otra parte indicó que la idea es que la persona vaya probando y practicar con los cambios y “no es necesario que la persona tenga su motocicleta propia, el municipio otorga para la realización de este ejercicio con rodados de hasta 150 cc. porque son las que la mayoría de las personas adquieren como primera moto. También vamos a contar con cascos para prestarle en estas primera oportunidades y elementos como rodillera y codera”.

“Nosotros estimamos que a partir de enero ya lo vamos a poner en práctica y nuestro lugar es el circuito de Oberá ya que es un lugar de resguardo donde podemos estar tranquilos y la actividad se puede desarrollar de manera más segura”, refirió

Renovación

Sobre las personas que quieren renovar la licencia de conducir, el municipio tiene a disposición las clínicas de manejo que no son obligatorias, “no es la idea obligar, sino que la gente que quiera realmente que vaya, es una opción que le está dando el Estado para formarse. Lo que si se exige es el examen teórico-práctico para la obtención de licencia, que es otra cosa.

El programa de Moto Escuela se implementa a nivel nacional, “de todo el país que concursó quedaron solamente 20 ciudades y al final sólo 10 clasificaron, pero no se tiene la experiencia entonces uno va aprendiendo más allá de las certificaciones que tenemos”.