Esto se debe a grandes obras gestionadas a través de la provincia por Fabio Martínez, sin dudas obras emblemáticas tan anheladas por la gente de la ciudad. Hoy podemos observar obras importantísimas como ser el asfalto de la calle los Cedros, una de las más transitadas de la zona por el Piray Mini, el famoso Faubel, balneario que no está habilitado pero desde hace muchísimos años los vecinos de la zona lo disfrutan, además de la alegría de los vecinos del lugar.

La rotonda de ruta 12 y Calle Formosa, otra obra increíblemente importante por varias cuestiones, una de ellas es el cuidado de la vida, como todos saben ese lugar se cobró la vida de muchos vecinos del lugar, en su momento para aplacar la situación se colocó el puente aéreo el cual no sirvió porque la gente cruzaba a pie la ruta nacional, después vino el semáforo, una solución temporal, pero la rotonda la solución definitiva a este gran problema del tránsito.

El asfalto del Aeroclub hoy ya terminado, no solo sirve para el esparcimiento sino también para las urgencias médicas tan necesarias para salvar vidas, vuelos sanitarios de urgencias, ablaciones etc etc.

Eldorado Brilla es tan importante como las grandes obras, el esparcimiento de la sociedad, que está atacada por problemas comunes y personales, donde el vecino pueden salir a disfrutar de la ciudad, y ayuda al crecimiento económico de la ciudad, porque poco a poco los visitantes de otras localidades se hacen presente y por ende la venta comercial aumenta, son muchos cambios en la localidad pero para bien.

“La felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación se fundan en la justicia social, la independencia económica y la soberanía política” de a poco Eldorado está buscando el camino.