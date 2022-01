Después de la victoria de la Selección argentina por 2 a 1 en Calama, el mediocampista dio detalles de lo que el plantel vivió en el aeropuerto y en el hotel: “Las cosas se podrían haber hecho de mejor manera”

Después de atravesar 24 horas cuanto menos incómodas, la Selección argentina enfrentó con entereza las adversidades y superó 2-1 a Chile en el desierto de Calama. Más allá de lo que representó la batalla en el campo de juego, con fricciones varias, la delegación albiceleste habló de un clima hostil en toda la previa al encuentro por la fecha 15 de las Eliminatorias sudamericanas, desde el momento en el que aterrizó el avión proveniente procedente desde Buenos Aires.

Dibu Martínez, con una serie de irónicas historias de Instagram, fue el encargado de dar a conocer la versión del seleccionado orientado por Lionel Scaloni, advirtiendo de una revisión excesivamente rigurosa y una espera extensa antes de poder trasladarse hasta el hotel.

Pues bien, tras la victoria gracias a los goles de Di María y Lautaro Martínez, Rodrigo de Paul, referente del plantel y una de las figuras del cotejo, tomó la palabra y amplió la denuncia, dando detalles de lo que vivió Argentina.

“Las cosas se podrían haber hecho de mejor manera. No nos dejaban ir al baño y nos tuvieron mucho tiempo en el aeropuerto, haciéndonos bajar todos los bolsos… Intentamos poner la mejor predisposición, si está bien o mal lo deberá evaluar otra gente. En las habitaciones hacían 30 grados y no andaban los aires acondicionados, tuvimos que abrir las ventanas para dormir y había sirenas a cada rato. Muchos no pudieron dormir bien, nos levantamos y no había agua”, describió.

“A cada país, cada selección que venga a nuestro país, hay que hacerla sentir de la mejor manera posible, y ganar y hacernos respetar dentro de la cancha”, bajó el mensaje. “Como grupo tenemos que tomar la dimensión del partido que sacamos adelante, alguien podía pensar que el equipo iba a estar relajado, porque ya está en Qatar, y hoy el equipo lo volvió a demostrar de la mejor manera, ante un gran rival, en la altura, y con las dificultades que pasamos; estoy orgulloso del equipo, que apareció en las adversidades”, sentenció.

“Leí por ahí que algunos jugadores hablaban de quilombo. El verdadero quilombo lo tenía la delegación argentina en sus papeles. Me llama la atención que este jugador, o estos jugadores, no hayan sido alertados por parte de quienes coordinan la selección argentina del verdadero quilombo que tenían”, le había respondido el ministro del Interior de Chile, Rodrigo Delgado, al arquero Martínez. Sin embargo, De Paul ratificó los reclamos de Dibu una vez consumado el triunfo.

ADVERTISEMENT

Yendo estrictamente a lo futbolístico, De Paul analizó: “28 partidos invictos no creo que sean por ráfagas, estamos preparados para la derrota cuando llegue, tenemos no solo la fortuna, sino también el trabajo, la humildad y la capacidad de afrontar cada partido como lo que es”.

“Nosotros lo hablamos, sabíamos que por momentos íbamos a sufrir, cuando una selección necesita ganar, tiene que arriesgar, sabíamos que por momentos íbamos a tener que estar agrupados, supimos en qué momento hacer daño, acelerar, todo eso lo hace un equipo. Queremos en representación de todos mandarles un beso a Emi Buendía, al técnico, a Ale Mac Allister, a Pablo Aimar; gente que suma y le hubiese encantado estar acá, y por este COVID no pudieron estar, pero este triunfo también es de ellos. Seguimos tirando todos para el mismo lado”, concluyó.