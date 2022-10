Una gran cantidad de niños concurrieron al evento. Brinda una alternativa al tradicional Halloween. Juegos y números artísticos dibujaron una sonrisa en los más pequeños.

La actividad se llevó a cabo el día viernes 28 de Octubre entre las 17:00 y las 20:00 h en el Predio de la Fiesta del Agricultor. Fue organizada por el Ministerio Antorchas Encendidas a cargo del pastor Héctor Hoffman.

Karina Andruszczuk fue una de las organizadoras del evento. Explicó que “Octubrillante o Fiesta de la luz es el nombre que recibe la celebración que conmemora la vida. Surge como una alternativa para las familias que no queremos que nuestros hijos participen de las propuestas del tradicional Halloween, ya que no solo no nos representa, sino que contiene un mensaje totalmente contrario a lo que nosotros creemos”.

El objetivo de esta iniciativa es “que nuestros niños/as y adolescentes sientan que son muy importantes, a través de un espacio de juegos e intercambio con otros chicos de los diferentes barrios de nuestra localidad. De ese modo queremos ayudarles a que no se dejen influenciar por prácticas que les hagan daño y que en vez de eso elijan vida”, dijo.

Amplia convocatoria

Andruszczuk detalló que asistieron más de 500 niños, acompañados por algún adulto, lo que generó un movimiento superior a las 1000 personas.

ADVERTISEMENT

Contó que la convocatoria “estaba dirigida a niños/as y adolescentes de nuestro municipio, pero también concurrieron de otras localidades cercanas, como Wanda”.

Presentaciones artísticas y muchos juegos

Karina precisó: “Contamos con estaciones de juegos, donde los niños tenían que superar desafíos para llegar a los premios. Además, hubo tiempo para la merienda, que se compartió gratuitamente con todos los presentes”.

También se presentaron números artísticos de un grupo de niños del ministerio Antorchas y el cierre estuvo a cargo del show de Bíper y sus Amigos.

F.B.