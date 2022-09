A pesar que se marcó un descenso dentro de la provincia, a nivel nacional la jurisdicción es la tercera del país con más nacidos vivos en menores de 20 años

Los registros oficiales señalan que bajó un 48,15% el embarazo adolescente en Misiones en los últimos seis años. Es decir, en 2015 se notificaron 6.105 adolescentes gestantes de entre 10 y 19 años mientras que el año pasado se contabilizaron 3.165 adolescentes en esa condición. Pese a ese notable descenso, en el contexto nacional la provincia es una de las tres jurisdicciones con mayor índice de nacidos vivos de madres menores de 20 años; con un 20% del total de nacimientos, ocupa el tercer lugar detrás de Formosa y Chaco.

Norma Miño, titular del Plan Nacional de Embarazo Adolescente no Intencional (Enia) en Misiones, destacó que siete de cada diez embarazos en adolescentes de entre 15 y 19 años no son intencionales (70,3%). Mientras que ocho de cada diez embarazos de niñas menores de 15 años no son intencionales (84,4%), esto es todos son consecuencia de situaciones de abuso sexual y violación.

De 2019 a 2021 hubo en la provincia 44 partos menos en mayores de edad, mientras que entre las adolescentes este número asciende a 800 menos. Todos los departamentos de la provincia evidencian casos de embarazos de niñas y adolescentes, pero las cifras más altas se encuentran en Capital, Iguazú, Guaraní, Eldorado y Cainguás.

Los datos se reflejaron en una discusión que se realizó en el marco del encuentro “Flasheando una escuela donde estemos todos” en el Salón de las Dos Constituciones de la Cámara de Representantes de la provincia. Se trató de una jornada de la que participaron ayer 31 representantes estudiantiles de manera presencial y 100 de forma virtual.

Allí se invitó a los adolescentes a reflexionar en torno al embarazo adolescente, los métodos anticonceptivos, la Educación Sexual Integral (ESI) y las nuevas masculinidades, todos elementos que se relacionan a los jóvenes en lo que concierne a su vida sexual y reproductiva.

A partir de esto Miño explicó a que “no es casual que en las provincias del NEA se dé la mayor cantidad de casos de embarazos no intencionales, porque está relacionado con los recursos que tienen esas personas, a posibilidades y acceso a la información, así como la idiosincrasia propia de las familias en la jurisdicción en la que habitan”.

Y agregó: “De todos los objetivos que tiene el Plan Enia, el que considero que se debe destacar es el de empoderar a los adolescentes en cuanto a autonomía en la decisión. Las estadísticas también muestran que los jóvenes son los que más se acercan a consultas al momento de tener inconvenientes”.

Asimismo destacó que es importante la escucha activa de los docentes y autoridades escolares, porque la escuela es el espacio óptimo de construcción y discusión de los parámetros sociales para crear nuevas formas de pensar.

El embarazo según los alumnos

Los estudiantes participaron del plenario y se reunieron a plantear sus experiencias personales sobre el embarazo adolescente.

“En mi colegio hubo dos casos de embarazo, una de ellas continuó el colegio por un tiempo antes de dejar la institución en los últimos años”, explicó Cecilia Ramírez de la Epet 37. A lo que agregó: “Cuestiones que venimos a discutir acá, nosotros las experimentamos en nuestra trayectoria académica. En este caso también tuvo mucha influencia la familia y considero que son muy importantes los métodos anticonceptivos y que los estudiantes varones se involucren más. Por ejemplo, hoy vinimos sólo mujeres de nuestra Epet”.

Acompañarán a padres jóvenes en escolaridad

En el contexto del encuentro que se llevó a cabo ayer por la mañana en la Cámara de Representantes, se firmó un convenio de colaboración entre el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación, dentro del marco del Instrumento de Corresponsabilidad para la Protección del Derecho a la Educación (Icoprode) en el que ambas carteras se comprometieron a articular acciones conjuntas y establecer mecanismos en torno a acciones que mejoran la situación de adolescentes que estén ejerciendo la paternidad y maternidad dentro del ámbito escolar.

Esto tiene como uno de sus objetivos prevenir la desvinculación de los jóvenes con su educación obligatoria y la comunidad educativa a la que asisten.

En cifras

48,1%

Fue el descenso de embarazos adolescentes desde el 2015 hasta el 2021 en el territorio provincial; 2.940 gestaciones menos en seis años.