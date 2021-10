El acto apertura y corte de cinta a realizarse el jueves a partir de las 9 horas. El local está en el Kilómetro 4 e Inicialmente abrirá los martes, miércoles, jueves y viernes de 7 a 12.30 horas.

Finalmente este jueves 14 de octubre a las 9 horas se inaugurará el Mercado Concentrador de Eldorado. Las instalaciones ya están terminadas y sólo se están llevando adelante los últimos ajustes para la puesta en funcionamiento. El tradicional corte de cinta está previsto realizarse a partir de las 9 horas con autoridades locales y provinciales. En caso de lluvia el acto se realizará en el interior del Mercado.

El Mercado Concentrador está ubicado en el kilómetro 4 sobre Avenida San Martín y se convertirá en un polo de comercialización productiva en la Zona Norte. “Invitamos a la comunidad a asistir y comprar productos frescos de la chacra 100 por ciento misioneros productos de nuestra gente que llegarán a la mesa familiar”. “Hace 2 años en forma silenciosa y efectiva recorrimos las chacras e hicimos relevamiento de los productores del norte, se hizo una importante inversión técnica para que finalmente se llegue a este día de inaugurar el mercado”.

Vale acotar que los feriantes reciben a comodato todo tipo de equipamientos como ser boxs, balanzas, bateas, cámara frigorífica etc. Ante ello Rodríguez destacó el esfuerzo del gobierno provincial para poder brindar estos servicios “toda la inversión que verán es recaudación 100 porciento misionera no hay un centavo de nación. No se cobra alquiler, impuesto, ni tasa porque es un lugar destinado para el sector agrario de pequeños y medianos productores. En cuanto a los servicios de agua y energía los abona el estado” finalizó el titular del IFAI.

Por su parte Marcelo Orué, coordinador de los Mercados Concentradores de la provincia de Misiones, señaló que las instalaciones albergarán a productores de 14 municipios de la zona norte, con ofertas en productos cárnicos, hortalizas, fruto-hortícolas y lácteos destinados a impulsar la producción misionera de alimentos. “Hay muy buena expectativas tanto de los productores como de los compradores, porque siempre los mercados concentradores se distinguen por su calidad y precio” destacó.