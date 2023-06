Rosa Pereira, una abuela preocupada por el bienestar de su nieta de dos años, acudió al Juzgado de Familia para pedir la custodia de la menor, que vive con sus padres adictos a la pedra. Según su relato, su hijo estuvo internado en el centro Manantial durante un mes por su problema de drogas, y al salir se separó de la madre de la niña, que también consume sustancias ilícitas.

Pereira afirmó que ella había tenido la custodia de su nieta hasta que la abuela materna se la llevó a Buenos Aires sin su consentimiento. Mientras tanto, ella ayudó a su hijo a instalarse en un departamento en el centro de Eldorado, pero él vendió todo lo que le había comprado para volver con su expareja y la niña.

La abuela denunciante aseguró que los padres de la menor no le dan una alimentación adecuada ni le brindan las condiciones mínimas de higiene y seguridad. Además, dijo que en el juzgado la trataron “re mal” y que no le hicieron caso a las pruebas que presentó.

Pereira dijo que no sabe qué hacer para proteger a su nieta y que teme por su salud y su vida. “Esa criatura no puede estar con dos personas que están consumiendo pedra las 24 horas del día”, expresó con angustia.

Además, Rosa sostiene que su nieta está en peligro “Los trabajadores sociales dicen que no hay riesgo, pero yo sé que mi hijo y su pareja siguen consumiendo drogas y que no cuidan bien a la niña. Yo quiero que me la den a mí, que soy su abuela y que puedo darle amor y educación” expresó.

Por su parte, el director de Niñez y Adolescencia de la Municipalidad de Eldorado, Daniel Moschner, aseguró que cumplieron con todas las diligencias que les corresponden. En declaraciones a este medio, Moschner explicó que visitaron en cuatro ocasiones el domicilio de los padres de la niña y que no encontraron evidencias de maltrato o negligencia.

“Las cuatro veces que hemos intervenido de manera consecutiva con el objetivo de velar sobre la seguridad de la niña para asegurarnos que no esté padeciendo situación de vulneración. En cada oportunidad la pareja fue mejorando los hábitos, donde se cambiaron de habitación mejorando la ventilación, no hemos visualizado situaciones de riesgo junto a los dos padres” afirmó.

Asimismo, Moschner indicó que presentaron al Juzgado todos los informes sobre el caso y que es el Juez el que tiene que decidir si le otorga la tutela a la abuela o si da a la niña en adopción. “Nosotros desde la niñez y adolescencia hacemos trabajos temporarios es el juzgado el que tiene que continuar con el proceso y terminar” dijo.

El caso sigue abierto y se espera que el juez resuelva pronto el destino de la menor.