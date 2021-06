El hecho ocurrió en la mañana de este martes, en una vivienda del barrio Los Cedros, calle Chacabuco, kilómetro 11 de Eldorado. Malvivientes se llevaron joyas (que se encontraban a la venta) por un monto millonario y un televisor de 49″

En diálogo con Cecilia, damnificada por el robo, relató con gran angustia la situación que atraviesa “Ingresaron por la ventana de mi casa, no rompieron nada. No sé si mi ventana estaba mal cerrada. Me levanté y lo primero que siempre hago es atar las cortinas, cuando veo que del otro lado la cortina se flameaba, ahí me doy cuenta que el televisor no estaba en el modular”

Los delincuentes se llevaron las joyas que Cecilia las tenía para la venta “Tengo un maletín de tela, como el que usan las maestras, pero con joyas, relojes, un estuche con casi 100 anillos, pulseras. aritos, pircing. Es mucho dinero“

Cecilia alertó del robo a su esposo, quien relató que se levantó a las 7 de la mañana, miró la televisión, tomó mate y se fue a las 8:15 hs “Creemos que el ladrón escuchó mi despertador y se fue. No le dio tiempo de revisar. Lo primero que encontró manoteó y llevó” indicó.

Cecilia vende joyas hace varios años y en el último tiempo trabaja para una joyería de la ciudad “Se llevaron alrededor de un millón de pesos, tal vez un poquito más. Sé todo lo que tenía . lo único que quedó es mi cuaderno donde anoto lo que me deben” concluyó