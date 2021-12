El Concejo Deliberante nuevamente en el centro de la tormenta. Empleados se encuentran realizando un paro de actividades por la falta de información sobre los nombres que pasarán a planta permanente. “Hay un desmanejo total, queremos conocer el Listado y que no actúen con Autoridad y arbitrariedad. El concejo no es transparente y no deben esconder las decisiones que se toman, los propios concejales no cumplen con la ordenanza” reclamó Florencia López, Delegada de UPCN.

Vale acotar que la Carta Orgánica Municipal, aprobada en octubre de 2018, establece, en su artículo 99, que el personal de los concejales y de los bloques políticos carece de estabilidad, y que cesan en sus funciones el mismo día en que quienes los nombraron (los concejales) cesan en sus mandatos, sin derecho a indemnización ninguna.

Actualmente el Concejo tiene 60 empleados en planta permanente más los contratados por los bloques, cifra que se incrementa en 29 trabajadores. La cifra es abultada teniendo en cuenta el número de ediles que es de 7.

El descontento y reclamo por parte del gremio surge por la falta de conocimiento de los nombres que pasarán a planta. Consideran que la medida es arbitraria y autoritaria.“Estamos haciendo un Paro tras dos semanas de quite colaboración de 2 horas. Esperamos el listado del ejecutivo y aun no lo conocemos. Ayer en una reunión teníamos pensado transparentar e identificar los nombres. Queremos trasparentar los pasos no es un secreto de sumario ni se deben esconder los nombres” mencionó López. Con la situación deja en evidencia que el Concejo Deliberante para nada es transparente. Para el gremio le otorgan un cupo de dos personas cuando sostienen que tienen a 4 en condiciones de pasar. Los ediles pretenden pasar a 4 por bloque, vencen sus mandatos Jorge López, Héctor Falsone y Jorge Almirón.

Dentro de las negociaciones para ver quienes pasaban a planta permanente todos los concejales, sin excepción, lograban que algunos de sus asesores fueran pasados a planta permanente.

Los concejales que vencen su mandato este 10 de diciembre son Jorge López y Jorge Almirón (actuales presidente y vicepresidente del concejo) y Héctor Falsone. Los dos primeros pertenecen al Frente Renovador de la Concordia, y Falsone a Juntos por el Cambio. Tanto López como Falsone fueron por la renovación de sus mandatos en las elecciones del 6 de junio pero no lo consiguieron.

Este viernes asumen Diego Rodríguez Larcher del Frente Renovador, Ruben Tiozzo del Frente PAyS y Augusto González de Juntos por el Cambio.