“Por el momento se resolvió posponer el codificado del fútbol por falta de equipamiento” informó el contador Javier Aguirre.

l contador Javier Aguirre, gerente de la Cooperativa Electricidad Eldorado Limitada (CEEL) hablo acerca de un tema que ha sido voz populi en las últimas semanas y generó malestar y debate en la comunidad. Se trata del Pack Fútbol y es que a partir de marzo éstos canales deben ser contratados por los socios ya que las empresas proveedoras de señales exigen la codificación a los distintos prestadores de servicios. Los socios de la Cooperativa de Electricidad Eldorado Ltda (CEEL) podrán optar por comprar o no el pack ya que no es una decisión interna de la entidad, sino una exigencia por parte de la proveedora COLSECOR.

En stand by

“La idea era codificar el fútbol, se había avanzado en este sentido pero no conseguimos la suficiente cantidad de equipos (decoder) para empezar a codificar. Si largábamos el codificado no íbamos a tener suficientes equipos para abastecer la demanda que se presentaría entonces se resolvió posponer o postergar el codificado del fútbol. Estamos en la espera de los equipos” contó Aguirre.

En cuanto a los aparatos (decoder) mencionó que ha llegado una tanda de 300 equipos, los cuales se suman a los 150 del Internet Protocol Televisión (IPTV). Este total de equipamiento lejos está de abastecer la demanda necesaria. Lo concreto es que se necesitan 2500 socios para cubrir el costo de la señal deportiva que ronda los 5 millones de pesos.

Para aquellos socios que cuenten con un decoder antiguo deberán reemplazarlo por uno más moderno pagando únicamente la actualización tecnológica. El mismo traerá incluido una selección de películas para disfrutar y ser así más tentadora la oferta. Cabe resaltar que quienes quieran acceder a estos canales, deberán disponer también de señal analógica y digital.

Déficit importante

Aguirre recordó que años atrás, previo a la liberación del servicio o fútbol para todos, el total de asociados al Pack Fútbol era de 700. Si bien estimó que el número se incrementará no pudo asegurar que se llegarán a cubrir los números. “Antes – 5 años atrás – cuando todavía el fútbol era codificado por la CEEL teníamos 700 abonados que pagaban el fútbol es decir hoy ni siquiera podemos cubrir esos 700 y estimamos que vamos a tener mucho más. Al no tener los equipos se decidió postergar la implementación hasta que tengamos la seguridad que podamos lograr abastecer. La idea es arrancar con mil aparatos. Habrá déficit en el evento codificado hasta llegar a los dos mil usuarios, al llegar se equilibrarán los números. La alternativa es no prestar la señal y así nos ahorramos esos costos” adelantó.

Por su parte informó que la CEEL no puede de un día al otro elevar la cuota del servicio de circuito cerrado ya que cada aumento debe estar aprobado por el Servicios Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). Detalló que con la factura correspondiente al mes de febrero no hubo aumento, y que la última suba fue de un 4% a inicio de año. “No se puede subir el precio por algún acuerdo o una votación en asamblea porque el Enacom no lo permite”.

Actualmente son 12 mil los socios que cuentan con CCTV Circuito Cerrado y en varios puntos de la ciudad el servicio es pésimo. “Hay lugares en donde la señal no es para nada buena por eso se ha implementado el IPTV, servicio de televisión en formato digital a través de fibra óptica” concluyó Aguirre.

Vale acotar que en entrevistas anteriores a este medio el contador señaló que el costo del decoder iba a ser de 24 mil pesos a abonarse en 6 cuotas fijas de 4 mil pesos. A ello se debe sumar el costo del pack que rondaría los 2 mil pesos, más el servicio de CCTV.