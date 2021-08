Ocurrió el lunes por la noche sobre la calle 25 de mayo del kilómetro 6 donde 6 malvivientes ingresaron armados, con pasamontañas, redujeron a la hija de la propietaria; la maniataron y amordazaron para desvalijar el inmueble y llevarse una suma aproximadamente de 50.000 pesos.

El lunes por la noche, entre las 18:00 horas y las 23:00 horas en un inmueble sobre la calle 25 de mayo, en el kilómetro 6, propiedad de una mujer de 65 años, quién se ausentó del domicilio, quedando a cargo de su hija de 36 años, unos 6 delincuentes ingresaron armados y con pasamontañas preparados para un violento robo.

La hija de la propietaria se hallaba en una de las habitaciones, amordazada y maniatada, mientras que los seis malvivientes desvalijaron la casa y se llevaron varios aparatos electrónicos , electrodomésticos, y 50.000 pesos que estaban en una caja fuerte.

En diálogo con RADIO STOP, la damnificada, Gisela Blumer contó el trágico hecho que le tocó vivir; “siempre he visto en televisión pero nunca imaginé que me tocaría de cerca. Yo saló a las 18 y volví eso de las 22:30 sin pensar lo que había ocurrido. Fue todo muy abrupto, muy de golpe”.

La mujer contó que cuando regresó a su inmueble, encontró la casa desordenada, con varios objetos rotos y no había ninguna persona en ese momento; “parecía que un huracán explotó adentro, no sabía que pasaba”.

Al ingresar a una de las habitaciones, halló a su hija que se encontraba maniatada; “ella estaba en shock, muy asustada. Como tiene problemas neurológicos, esta gente se dio cuenta de eso y la dejaron tranquila, pero podría haber sido otra historia”.

Señaló que se robaron una cámara fotográfica, una filmadora, una computadora de escritorio con monitor y teclado, una netbook, un disco externo, un smart TV de 42 pulgadas, una cafetera, una licuadora, una motosierra, una motoguadaña, una aspiradora, un microondas, un celular y ollas y juegos de platos, entre otros “y lo que no se pudieron llevar, lo rompían”.

Señaló que estaban muy organizados y contaban con suficiente tiempo para cometer el ilícito; “se tomaron el tiempo de buscar dinero, bajaron cuadros, relojes, abrieron todos los cajones, todas las cosas que tenían cajas las abrieron para ver si no había efectivo, hasta una impresora desarmaron”.

También indicó que rompieron las rejas de un depósito, además de una ventana pero no lograron ingresar.

Destacó el accionar policial y la contención brindada por los uniformados desde el primer momento de la denuncia; “estoy muy agradecida por la calurosa y respetuosa atención que nos dieron, muy sorprendida por tan afectuosa asistencia”.

Lamentó lo ocurrido y pidió más seguridad en la comunidad; “estoy muy triste porque viví toda mi vida acá, las cosas que me robaron son elementos que me costó tener con esfuerzo de muchos años. Nací y me crié en esta casa, jamás había vivido algo así”.

Fuente: Stopenlinea