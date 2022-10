En el marco del Mes Rosa, el Concejo Deliberante llevó adelante una charla de concientización sobre el cáncer de mama. En la charla estuvieron presentes, además de los concejales el Dr. José Luis Rivero, responsable de Zona Norte Paraná de Salud, la Licenciada en Enfermería Susana Merina, el comunicador y periodista Carlos González, que padeció cáncer de mama, empleados del Concejo Deliberante y público en general.

El Dr. Rivero resaltó la importancia de la actividad “El cáncer de mama es una enfermedad que hace mucho se da en el mundo, en los países desarrollados. En los países en vías de desarrollo, es la causa más frecuente de muerte en las mujeres que padecen ésta enfermedad y en los países desarrollados es la segunda causa después del cáncer de pulmón. Entonces, en un determinado momento la OMS propuso que el 18 de octubre sea fijado como día de lucha contra el cáncer de mama”.

La Lic. Merina destacó los prejuicios que rondan al cáncer como tal y contó su experiencia personal “Vivimos en una sociedad donde, a pesar de los avances científicos en la medicina, se asocia al cáncer con la muerte, y en una cultura donde se cree que el tener cáncer es un castigo, que hago hicieron mal, o que es un castigo. Por eso es importante hablar de las personas recuperadas. Si bien existen factores de riesgo que pueden provocar la enfermedad, yo no tenía ninguno, no era una persona sedentaria, y creía que no me podía pasar. Cuando leí el resultado de los análisis me negaba a creer que era cierto, incluso pensaba que eran los estudios de otra persona, porque la primera etapa es la negación. Me preguntaba por qué me pasaba a mí. Me hicieron una cirugía conservadora porque tenía un nódulo bien ubicado”.

Por su parte Carlos González explicó “Estamos en un camino de poder hacer que la gente hable, sobre éste tema. Más allá de lo que me pasó, que es un tema personal, puedo decir que hice muchas terapias alternativas pensando que a mí no me iba a pasar, que no iba a atravesar un mal momento, por esa situación. Y no fue así. Lo que busco es que la gente que tiene cáncer se anime a hablar de ello. La gente muchas veces tiene miedo, se repliega y se niega a hablar. Tenemos que romper ese miedo”.