Una nueva modalidad de estafa virtual dejó a ciento de personas afectadas en Misiones. Solo en El Soberbio y zonas aledañas se registraron más de 400 víctimas. En Eldorado, varias personas manifestaron haber caído en este engaño piramidal y, algunos de ellos, hasta accedieron a préstamos para invertir.

El modus operandi era sencillo: Los estafadores enviaban mensajes por WhatsApp ofreciéndoles empleos aparentemente simples y lucrativos, que se podían realizar desde la comodidad de sus hogares. Estos trabajos consistían en dar “me gusta” a videos en redes sociales y suscribirse a canales específicos. Sin embargo, detrás de esta oferta tentadora se escondía una trampa elaborada para hacer que las víctimas inviertan dinero en una plataforma fraudulenta que nunca cumplía con las ganancias prometidas.

Sara, una de las víctimas oriunda de la ciudad de Eldorado, relató que perdió más de 50 mil pesos tras invertir en la plataforma denominada Marin “Durante los tres días de pasantía, no pagué nada y por día me pagaban $130 por mirar videos. Luego me llamó una supuesta gerente de Contratación y me ofreció unirme a la instancia VIP 1 por 24 mil pesos o al VIP 2 por 54 mil pesos. Yo invertí en el VIP 1 y, al subir de nivel, me devolvieron ese dinero”

Pero, al ascender de nivel, los estafadores se quedaron con todo el dinero invertido por Sara “Al intentar pasar al VIP 3, no pude retirar el saldo que tenía pendiente. Al llamar a la Gerente de Contratación me comentó que para sacar ese dinero debía abonar 50 mil pesos. En total perdí 56 mil pesos. Muchas personas dieron su plata por perdida, estamos muy preocupados por esta situación ya que ni siquiera nos contestan los mensajes ni llamadas” precisó.

Al relato de Sara se sumaron otros eldoradenses que coincidieron en el modo de operar de los estafadores y aseguraron que muchas personas solicitaron préstamos para ascender en los diferentes niveles y otros iniciaron inversiones (para mejorar su calidad de vida) que hoy no pueden afrontar.