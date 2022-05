Mirta Martínez Delegada del Registro de las Personas del kilómetro 2 confirmó que “se adhieren al Paro de ATE de este martes 24 de mayo”. De no obtener respuestas favorables tras la jornada de lucha y movilización no descartan continuar con la medida de fuerza este jueves.

Por la jornada de lucha y movilización realizada este martes por personal de la salud nucleados a ATE, se conoció en la mañana de este martes que el Registro de las Personas del kilómetro 2 se adhiere al Paro del gremio en reclamo a un aumento salarial.

Mirta Martínez Delegada del Registro de la zona Oeste, confirmó que “nos adherimos al Paro de ATE, así que le pedimos a la gente que no se acerque al registro porque no los vamos atender. Sí una vez que culminé la jornada de lucha y movilización del personal de salud y no hay respuestas y deciden continuar la medida de fuerza este jueves, nosotros también vamos a continuar», deslizó al final.