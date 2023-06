Jorge Mas, accionista principal de la franquicia, habló sobre la llegada del mejor jugador del mundo. Además, se refirió a Martino como candidato a ser el DT y cuales son las figuras que podrían llegar

Si bien no hubo una presentación formal salvo un posteo en las redes sociales y el propio anuncio de Lionel Messi sobre su llegada al Inter Miami, se vive una revolución en la ciudad del estado de la Florida. Aún no se firmó el contrato, ni hubo un entrenamiento del mejor jugador del mundo en la entidad norteamericana, pero el impacto ya se siente en Norteamérica por una incorporación que ya hace historia en la Major League Soccer (MLS).

Según un artículo del Miami Herald, “una fuente con conocimiento de las negociaciones dijo que se trata de un acuerdo de dos años y medio con un valor de 50 millones a 60 millones de dólares por año con una opción para 2026. Incluirá salario, bonos y capital en el club al final de sus días de juego”, algo que había trascendido sobre el hecho de que Messi será accionista de la entidad.

Qué mejor que el testimonio del accionista mayoritario de la franquicia, el empresario Jorge Mas, para saber detalles de la incorporación del capitán de la selección argentina campeona del mundo en Qatar 2022, y que se muestra muy vigente más allá de que este sábado cumplirá 36 años. La calidad está intacta y su físico le sigue respondiendo.

Mas enfatizó que no hay un subsidio directo de la liga y “absolutamente no hay cambios en las reglas de la lista. No hay categorías ni nada que se esté cambiando para incorporar a Lionel Messi al plantel de Inter Miami”. En tanto que según fuentes de la MLS, los acuerdos con los socios comerciales de la MLS, Adidas, Apple y otros, aún están pendientes.

Los testimonios de Mas fueron en una rueda de prensa con un pequeño grupo de periodistas. Allí el empresario que Messi y el club acordaron los términos y están finalizando los trámites y las visas. Además, se puso como objetivo para su debut en el Inter Miami, el 21 de julio, de local en el Estadio DRV PNK para el partido inaugural de la Leagues Cup contra el equipo mexicano Cruz Azul, que es un torneo que reúne a equipos de la MLS con elencos mexicanos.

Para Mas la llegada de Messi es una bisagra en la historia del fútbol estadounidense: “Creo que siempre habrá un antes y un después de Messi cuando hablamos sobre el deporte en los Estados Unidos”. Piensa que la incorporación de La Pulga puede ayudar a que la liga local sea una de las mejores a nivel mundial: “Tengo la creencia muy, muy fuerte de que podemos crear en América del Norte y los Estados Unidos, si no la mejor liga, una de las dos mejores ligas del mundo. No puedo dejar de enfatizar la magnitud de este anuncio”.

“Tener al mejor jugador del mundo aquí es algo significativo para nuestra liga y para el ecosistema futbolístico en los Estados Unidos. Lionel Messi viene a este país para ganar copas y marcar la diferencia”, subrayó.

Siguiendo en la línea de los elogios al argentino, Jorge Mas sostuvo: “Messi va a ser el mayor embajador y reclutador en la historia de la Major League Soccer. Su sola presencia en esta liga va a estar atrayendo talento de todas las edades y todos los niveles. Es, creo, una oportunidad tremenda y sin precedentes que tenemos por delante. Y creo que todos nosotros colectivamente tomaremos las medidas correctas para asegurarnos de que esta liga tenga el hiper crecimiento que se merece. Este es un evento increíble para la liga, para todos los propietarios y todos los equipos de la Major League Soccer. Esta será una marea creciente en todos los frentes”.

Pero sabe que tener a semejante figura demanda un cambio importante en el estadio que por ahora tiene una capacidad para 18 mil espectadores, más allá de la nueva cancha que se construirá cerca del Aeropuerto de Fort Lauderdale, cuya localidad se ubica a 46 kilómetros de Miami. “Ya tenemos contrato para rellenar las esquinas del estadio que deberían aumentar la capacidad en aproximadamente 3.000 a 3.200 asientos (Nueva capacidad: 22.000 a 22.200). Nos estamos preparando para hacer ese trabajo en las próximas cuatro semanas”, explicó. Y anticipó: “Todos los juegos estarán agotados. La demanda de boletos ha sido 10 veces mayor de lo que podemos manejar con un boleto de temporada”.

Sobre la construcción del Miami Freedom Park: “Desde que firmamos un contrato de arrendamiento en febrero, solicitamos permisos, anticipamos obtener el visto bueno para comenzar a hacer todas las reparaciones, servicios públicos, en cualquier momento, eso es inminente. Con suerte comenzaríamos en las próximas dos semanas. Vamos a hacer un seguimiento rápido de todo, con el objetivo de tener el estadio listo en algún momento del verano o principios del otoño de 2025″. Agregó que “se potenciarán los asientos del club y las áreas VIP, ya que Messi formará parte del equipo cuando se inaugure el estadio”.

Aunque otro punto clave es la seguridad para poder resguardar a tamaña figura internacional como Messi. “Obviamente se reforzará la seguridad. Los jugadores serán transportados en autobús, atravesando un túnel. Todos esos protocolos de seguridad ya están preparados tanto para aquí como para fuera. Y no es sólo para nuestros juegos. Va a ser algo cotidiano y algo que presenciamos y pensé que se manejó muy bien cuando (Messi) estuvo aquí con Argentina antes de la Copa del Mundo. Como recordarán, Argentina entrenó en Miami antes de volar a Doha. Donde tuvimos la oportunidad de ver algo del fervor por Messi en nuestras puertas todos los días durante la práctica. Entonces, estamos muy preparados. Nos hemos estado preparando para esto”, aseveró.

Messi llegará a un equipo que atraviesa una crisis futbolística. Está último en la Conferencia Este y luego de 17 partidos, ganó 5 y perdió 12. Se deberá rodear a Leo de otros jugadores de peso para poder potenciar el nivel colectivo. Uno de los más suena en las últimas horas es un amigo y ex compañero del rosarino en el Barcelona, Sergio Busquets, que quedó libre del club catalán. Mas no habló al respecto, pero el citado medio aseguró que “una fuente de la liga confirmó que las dos partes están finalizando un trato y Busquets ocuparía uno de los tres puestos de Jugador Designado del equipo”.

Asimismo, Mas anunció: “Hemos estado preparando nuestra plantilla para la llegada de Messi en 2023, así que dejamos una flexibilidad enorme. Haremos fichajes adicionales durante la ventana de verano, más de lo que la gente anticipa. No tenemos que desmantelar nuestro equipo. No tenemos que limpiar la casa, pero puedo decir potencialmente haremos entre tres y cinco fichajes”.

Este lunes, Mas publicó un enigmático posteo en su cuenta de Twitter con tres camisetas del club colgadas en el vestuario con el título: “Próximamente. Si”. No quiso comentar sobre jugadores que fueron vinculados al equipo, como el ex lateral izquierdo del Barcelona Jordi Alba, la estrella uruguaya Luis Suárez o el extremo argentino Ángel Di María, que acaba de dejar la Juventus, todos amigos de Messi.

Por último, el propietario de Inter Miami reconoció que hay tres nombres en danza para poder reemplazar en la dirección técnica a Phil Neville, y confirmó que uno de ellos es el argentino Gerardo Martino, que llevó al Atlanta United a ganar la Copa MLS 2018, la que gana el campeón nacional, es decir, de las dos Conferencias. Además, entrenó a Messi en el Barcelona y la selección argentina, pero no mencionó los otros dos candidatos.