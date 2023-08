La madre de Gasper, el niño posadeño de 6 años que falleció mientras miraba un rally en Paraguay, charló con luego del velorio de su hijo

Teresa De Jesús González, madre de Gaspar, el niño de seis años que falleció mientras miraba el rally en Paraguay charló con en el día después de la pérdida de su hijo y recordó lo sucedido en Colonias Unidas. Además, destacó el acompañamiento de las autoridades deportivas del Campeonato Nacional de Rally de Paraguay y del propio piloto al que perdonó por el accidente ocurrido.

Según relató su madre ellos se encontraban en un lugar habilitado para el público cuando el auto de Franco Pappalardo, un Skoda Fabia, perdió la rueda delantera del lado derecho se desprendió e impactó fuertemente contra la víctima, que estaba en el inmueble de su abuelo materno. La tragedia conmovió a la Colonia Aka Karaya, en el Distrito de Bella Vista. El rally de las Colonias Unidas, Itapúa, prueba válida por la quinta fecha del Rally Nacional Paraguayo, quedó suspendido tras el accidente fatal.

“Allá vive mi papá y mi marido es chofer y como tenía libre sábado y domingo nos fuimos para que él tenga unos días de relax. Fuimos a pasar un fin de semana tranquilo, justo dio la casualidad que se corría el rally ahí. Nos levantamos fuimos al río, volvimos hicimos un mate y nos pusimos a mirar la carrera. Había un barranco alto, un cerco, era un lugar seguro, y permitido para el público, pasaron los primeros autos y vino el cuarto o quinto auto era y se le salió la rueda”, recordó sobre lo ocurrido cerca del mediodía del domingo.

“Yo no llegue a ver si fue delantera, trasera, no vi, yo estaba acá y mi hijo a 20 metros jugando con su prima. Había unas 70 u 80 personas porque en ese lugar estaba permitido que se ponga el público, estábamos resguardados. Y se escuchó ¡guarda, guarda!, y cuando me doy vuelta y miro veo que Gaspar vuela y ahí salí corriendo para donde estaba el caído y cuando me acerco Gaspar estaba tirado en el piso y por la boca le salía sangre”, rememoró sobre los primeros minutos del accidente.

“Lo agarre, lo abrace y empecé a decirle ‘hijo, hijo’ y no reaccionaba y ahí llegó mi marido y me saca porque yo estaba llorando y después mi hermano me lleva de ahí, porque es una situación que no le deseo a ningún padre. Yo perdí al papá de mi otro hijo por un cáncer y me costó muchísimo recuperarme. Ahora perdí a un hijo y estoy acá porque él me da fuerza”, resaltó.

Luego destacó: “Paran la carrera, viene la ambulancia, le hacen RCP, hacen todo, lo llevan al Sanatorio Adventista y ahí me dicen que no se podía hacer nada, que murió. Hoy estoy entera, creo que él me da fuerza, sigo por mis otros hijos”.

Para el final destacó el acompañamiento de los directivos del vecino país: “Vinieron la organización se pusieron a disposición, se hicieron cargo del sanatorio, del traslado hasta acá. A la noche vino el piloto, nos pidió perdón, él, su papá, su hermano, su familia nos pidieron disculpas, que le perdonemos. Fue un accidente que nadie esperaba. Y nosotros le perdonamos, quienes somos nosotros para no perdonarlos, fue un accidente, ya esta le perdonamos. Fue un accidente, él estaba jugando con su prima que estaba ahí con él y la rueda le pegó solo a él y paró como a 50 metros”.

Al recordar a Gaspar dijo “amaba el fútbol, vivía por el fútbol, era arquero, los días que tenía práctica se preparaba su bolsito para ir, le encantaba, compartíamos las tardes en el club”.

Acompañamiento del club

Por su parte, César Fernández, profesor de La Cantera, club al que concurría Gaspar, recordó al niño y su alegría.

“Gaspar estaba con nosotros hace 3 años con nosotros. Era un chico muy feliz, muy alegre, con ganas de aprender y cada cosa que le enseñábamos él lo aprendía y lo ponía en práctica, estaba terminando su parte formativa”, resaltó.

“Lo preparábamos para la competencia en La Liga Posadeña, él era nuestro arquero y él eligió ese puesto, le gustaba mucho atajar. Cuando se armó la 2016, el apareció con los guantes y era nuestro arquero. Cuando recibimos la noticia, fue muy difícil de asimilar”, dijo con la voz quebrada.

Las actividades en el Club La Cantera fueron suspendidas para acompañar el duelo de la familia.

“Cuando escuche el audio, no lo podía creer, uno no está preparado para eso. Así que llamé a la parte psicológica del club porque tenemos muchos chicos que se van a ver afectado y hay que trabajar con ellos. Ahora como profesionales del fútbol tenemos que seguir y abordar el tema con los chicos, con sus compañeritos y acompañar a los padres, por eso es fundamental el acompañamiento de los psicólogos del club. La primera vez que me toca pasar algo así”, indicó.

“Lo vamos a recordar con la alegría que tenía él, yo lo puse en un estado de mi whatsapp. Siempre queremos que sean jugadores de fútbol, pero si no se da que sean buenas personas. Y Gaspar era de esas personas que siempre te respetaba, te escuchaba. Y a los padres les dije que acompañen a sus hijos lo que pasó contarle la verdad y con el acompañamiento psicológico que necesiten. Y recordarlo con los buenos momentos que pasamos”, finalizó el profesor.