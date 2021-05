El periodista argentino que vive en Tel Aviv, Daniel Moljo, compartió con Misiones Online Tv cómo se viven los bombardeos en Israel. Aseguró que los civiles descansaron 2 días de los ataques.

Moljo relató que al sur del país los bombardeos “no cesaron un minuto”, y que Israel también bombardea a la franja de Gaza. Este mediodía “hubo un bombardeo muy importante a la franja de Gaza y, esto parece que molestó a la gente del Hamas quien comenzó a bombardear el centro de Israel”.

Este ataque provocó el pánico en los ciudadanos israelíes, quienes tuvieron “como 5 alarmas, y cayeron unas cien raquetas, 100 cohetes, al centro del país. Uno de ellos cayó en un bar y falleció una persona”.

Por otra parte, relató que Israel derrumbó un edificio bastante alto donde trabajan canales de televisión como Al Jazeera. Mientras que Hamas volvió a amenazar que va a tirar más cohete al centro del país.

“No hay que olvidar que estamos en un estado de guerra y la guerra no es buena para nadie. Esa es la diferencia entre Israel y el Hamas, el Hamas tira bombas con el interés de matar civiles. Israel dentro de la guerra hace todo lo contrario, o sea que cuando va a derribar un edificio hace lo que se llama tocar el techo, eso quiere decir que avisa a la gente para que salga del edificio, y después que salió se derriba el edificio”, relato Moljo.

Que la acción que realiza Israel tiene que ver con la actitud de proteger la vida de los civiles, ya sea de israelíes o palestinos “esa es la diferencia en esta guerra”, afirmó.

El periodista también contó que, durante el bombardeo de este mediodía, “uno de los cohetes cayó a unas 10 cuadras de casa, cerca de un equipo de básquet que estaba entrenando. Por suerte cayó en un lugar abierto y no pasó nada. Imagínate que no es nada simpático tener una situación así”.

Según el relato del periodista este mediodía las alarmas sonaron unas cinco veces en media hora “entrabamos y salíamos del refugio, y los cohetes caían por todos lados”.

Afirmó que en la zona donde él vive, las personas tienen entre 1 minuto y minuto y medio desde que suena la alarma. Y que las escaleras son el mejor lugar para resguardarse porque tienen puertas de acero. Mientras que los que viven en el sur, tienen 30 segundo o menos. Y que los civiles prácticamente viven en el refugio.

Afirmó que lo principal es seguir las indicaciones cuando suenan las alarmas, dirigirse a los refugios, “por ejemplo si estas en un auto tenés que detenerte, salir del auto, tirarte al piso y poner las manos atrás de la cabeza. O si estas en medio de la calle entrar a un edificio, tirarte al piso y poner las manos en la cabeza. La persona que falleció hoy no tomo estas medidas”.

En esta zona, los civiles nunca saben cuándo se descansa, “a veces avisan que van a tirar, a veces los tiran sin avisar. Se sabe que hay una especie de negociación entre las partes, con participación de Egipto para terminar todo esto, pero por ahora nadie dice nada. Los bombardeos serán por unos días más”, afirmó Moljo.

También relató que hace unos días el ejército de Israel ingresó a Hamas, y la gente corrió a esconderse en los túneles, fue entonces cuando Israel bombardeo esos túneles, todavía no se sabe cuanta gente quedó atrapada y cuanta murió allí.

Según relató el periodista “Hamas usa a los pobres palestinos como escudos humanos, todos los misiles que tiran lo hace desde casas. Y los civiles palestinos mueren por culpa del Hamas, no es que estamos hablando de un ejército contra otro. Se aprovechan porque piensan que Israel no va a responder, pero a la gente del Hamas no le importa la vida de sus civiles”.

Al finalizar la entrevista el periodista argentino aseguró que “la gente del Hamas es un grupo muy chico que tiene como objetivo aniquilar al estado a Israel. Los palestinos pobres, el millón y medio que vive en Palestina, están sujetos al grupo reducido del Hamas. Y que no les interesa la vida de ellos. Hasta que no se subleven los civiles palestinos ante el Hamas, lamentablemente va a seguir siendo así. Los dirigentes del Hamas no viven en Gasa, lo hacen en otros países y desde ahí dirigen los ataques”.