La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) ya había anunciado que, si no tenían un aumento del 45%, irían al paro. En Posadas, los trabajadores sanitarios de clínicas y sanatorios se movilizaron en reclamo de un aumento. Al igual que en el resto del país, la modalidad será de cuatro horas por turno.

“Desde la institución acompañamos el reclamo del personal porque va todo de la mano. Este año no tuvieron ningún incremento a pesar que trabajamos sin descanso”, dijo el director médico del Sanatorio IOT, Guillermo Vimazal. “Queremos darles un aumento pero si las obras sociales y prepagas no acompañan ese aumento de valores, no podemos trasladar ese dinero al personal”.

Por su parte, a pesar de recibir el apoyo de la gerencia, Núñez Rosa del área de esterilización del IOT dijo que “es indignante porque hubo un gran incremento en las prepagas. Pero supuestamente eso no alcanza para cubrir el sueldo del personal. Es una cuestión política más que nada”. Finalmente, adelantó que la próxima semana podrían continuar con la medida. “Veremos cómo sigue, pero creo que vamos a tener que salir de nuevo porque si no hubo ninguna respuesta, no creo que aflojen tan rápido”. Sin acuerdo Ayer se cumplió el plazo de la conciliación obligatoria fijada por el Ministerio de Trabajo de la Nación y, como se preveía, no hubo acuerdo en la negociación salarial. Desde FATSA piden un incremento no menor a 45%, pero desde la Federación Argentina de Prestadores de Salud, aseguran que sus socios no pueden pagar más que lo les abonan a ellos las obras sociales y prepagas.

Fuente: Primera Edicion