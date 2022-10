El Messi de Garupá tiene buenos vecinos. Siempre que lanza la pelota a algún patio se la devuelven y le piden foto.

El Diez de buen metal capitanea la fiebre mundialista desde la tierra colorada, donde pieza a pieza cobró vida de la mano del artista Carlos Nelson Muñoz.

El ídolo ensamblado de rulemanes, alambres, garrafas, amortiguadores, es la última creación del escultor oriundo de Río Gallegos, Santa Cruz, y radicado en Misiones junto a su hijo.

La estatua que homenajea al genio rosarino tiene baño dorado, viste la camiseta nacional, lleva el balón atado, mide 1,75 y pesa cerca de 70 kilos. Se lo puede ver en el frente de la vivienda de Muñoz en el barrio Villalonga, flanqueado como en el campo de juego por otras célebres figuras, en este caso Terminator, Depredador y el Hombre Araña.

Cerca de 70 kilos de chatarra usó el escultor para la escultura de Messi.

La estelar presencia revoluciona a chicos y grandes por estos días y el artista conocido por sus imponentes criaturas de chatarra reciclada tiene planes para su más reciente obra, “me gustaría exponer a Messi en algún lugar bien concurrido como la Costanera de Posadas o la plaza para que más gente lo vea”, dijo y además proyecta comenzar alguna campaña solidaria como un sorteo o donación del Messi de metal para colaborar con los niños y familias de bajos recursos. “Es una idea la de poder hacer algo solidario con el Messi y si alguien tiene alguna propuesta o quiere dar una mano organizando, yo encantado de la vida”, invitó.

Acerca de qué lo motivó a recrear a Messi, contó que un amigo suyo lo alentó y de ahí en más se puso a buscar los materiales, “empecé por la cabeza, la barba y el pelo son de alambre soldado uno por uno, además la escultura tiene caños de escape, las orejas están talladas en patín de freno, también hay cadenas de motos, garrafas, un montón de cosas”.

El transformador

Muñoz (55) se define como un reciclador que transforma objetos y fragmentos de metal en desuso en obras de arte, para ello se inspira en la literatura y el cine. No realiza bosquejos sino que sus diseños van de su cabeza a la realidad. “Nunca hago dibujos, yo pienso un proyecto, tengo en la cabeza la idea y lo voy moldeando; si me trabo, me voy a tomar un mate y cuando retomo ya es todo mucho más claro, encuentro la solución. Con el arte aprendí a controlar un poco la ansiedad”, aseguró.

Asimismo, sobre su faceta de reciclador mencionó: “Es como darle una segunda oportunidad a las cosas que de otra manera estarían tiradas y descartadas, lo que hago es una forma de reciclar y de dar un mensaje de cuidado del ambiente”, explicó.

Con piezas de metal en desuso cobró vida el ídolo del fútbol.

Técnico electromecánico jubilado, su producción artística la comenzó hace unos tres años, cuando dejó el Sur para vivir definitivamente en Misiones. “Antes iba y venía entre el Sur y Misiones, muchos años viajé; después nos asentamos en Garupá y acá en casa trabajo con una amoladora y una soldadora, que hace poco me robaron y que actualmente los vecinos me prestan para poder seguir haciendo mis esculturas”.

Próxima aventura

La próxima aventura del alquimista del metal es Gokú, protagonista del animé Dragon Ball. “Es un pedido de los chicos del barrio, los chicos son un gran público, ellos son muy demostrativos y te dicen sin problemas si les gusta o no les gusta algo y yo soy muy feliz cuando veo que mi trabajo gusta un poco”, concluyó.

La casa de las criaturas

La escultura de Messi y otras criaturas de metal creadas por Carlos Muñoz se pueden ver frente a la vivienda del artista en el barrio Villalonga, Garupá. Para más información, ingresar al Facebook/Carlos Muñoz o escribir al 296-6579255