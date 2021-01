El llamado de Mauricio Macri a seguir «contagiando» y «transmitiendo» (entusiasmo)

Fue durante un discurso que hizo circular a los jóvenes PRO. El ex presidente Mauricio Macri les quería expresar su gratitud y dijo: “Les agradezco que estén, que estén comprometidos, que estén con convicción, con entusiasmo, transmitiendo, contagiando”. Nadie en su equipo de comunicación pareció reparar en que usar los gerundios «contagiando» y «transmitiendo» en épocas de pandemia tal vez no era lo más acertado. Más en un ex presidente que hizo campaña contra las medidas de prevención del virus, a favor de que las empresas reabrieran lo más rápido posible para no ver afectadas sus cuentas y, ahora, a favor de que vuelvan las clases presenciales a como dé lugar.

Hubo una conversación, al comienzo de la pandemia, entre el presidente Alberto Fernández y Macri. Luego Fernández contó que Macri le sugirió no cerrar las actividades, priorizar la economía y que «se mueran los que se tengan que morir». El ex presidente luego salió a desmentir esa frase, pero lo sorprendente es cómo concuerda con todo lo que fue afirmando después. La gaffe de los jóvenes que deben seguir «contagiando» (entusiasmo, se entiende) ni siquiera es la peor que tuvo desde el comienzo de la pandemia.



Antes dijo cosas como: «El populismo es más peligroso que el coronavirus» (la pandemia ya se llevó a más de dos millones de personas, además de las consecuencias económicas). También afirmó livianamente: «Esta cuarentena eterna ha sido muy dañina y sin ningún resultado». E invitó a que todos volvieran a trabajar de inmediato, para asegurar las ganancias de las empresas. Este último tiempo lo encontró preocupado por la educación, cuyo presupuesto sufrió ajustes en todos sus años de gobierno. «No dejemos que el debate sobre la educación continúe monopolizado por los líderes gremiales que durante los cuatro años de nuestro gobierno han dejado a los chicos sin clases», dijo.



La última gaffe fue en un mensaje a los jóvenes PRO. “Nunca hubo un espacio político que habiendo perdido las elecciones esté de pie como estamos nosotros”, sostuvo en esa comunicación, que en realidad fue hecha en un Zoom hace tres semanas, para intentar mantener protagonismo en Juntos por el Cambio.

«Recuperar la República»

En las últimas horas se difundió también un encuentro virtual organizado por el diputado Omar De Marchi, en el cual Macri, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, junto a otros dirigentes del PRO, analizaron las posibilidades que tiene ese espacio de «recuperar la República en 2023».

Macri consideró «necesario» volver «a poner a la Argentina en el camino de la modernización, de la integración al mundo, del respeto institucional». «Todos estos días me han pedido que volvamos a poner a la Argentina en el camino de la modernización, de la integración al mundo, del respeto institucional, de un Estado al servicio de la gente», indicó Macri en el encuentro celebrado el martes.

Durante la reunión, Horacio Rodríguez Larreta valoró la unidad partidaria. «La oposición se ha mantenido unida, eso es un golazo. Lo mismo a nivel partidario. Hay un muy buen trabajo de haber mantenido la coalición unida. Sin unidad no hay alternativa», sostuvo. Por su parte, la titular del PRO a nivel nacional, Patricia Bullrich aseguró que el objetivo es «convertir al PRO no sólo en una fuerza electoral sino también en una fuerza de carácter social que tenga arraigo en la conciencia social, en el esfuerzo como valor».

En tanto, el vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, Omar De Marchi, aseguró que es necesario «recuperar el gobierno de la República en 2023» y argumentó que «el populismo es el mal de la Argentina, aunque creo que con el kirchnerismo el populismo ha entrado en un proceso de agonía. Argentina merece otro destino»