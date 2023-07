Fue una noche de fiesta en Miami por la goleada del Inter 4-0 al Atlanta United por la segunda fecha de la Leagues Cup, lo que le permitió a la franquicia de la Florida clasificarse a los 16avos de final del torneo que nuclea a equipos de la Major League Soccer (MLS), México y Canadá. En el encuentro disputado en el Estadio DRV PNK Lionel Messi fue la figura descollante. El crack rosarino marcó dos goles y en uno de sus tantos tuvo un festejo particular que se volvió viral.

El marco descontracturado del fútbol norteamericano permite que haya una sector VIP pegado al campo de juego. En ese lugar se ubica la familia de Messi como en el cotejo que marcó su debut y que valió un triunfo con una obra maestra de tiro libre en el epílogo del encuentro ante Cruz Azul.

Leo tiene a su familia cerca y esto lo disfrutan su mujer, Antonela Roccuzzo, sus hijos, Thiago, Ciro y Mateo, y la madre del crack rosarino, Celia, que también se emocionó en una noche inolvidable en la que su hijo otra vez brilló.

En un momento, luego de uno de sus tantos, Messi tuvo un festejo particular. Miró hacia la derecha donde se encontraba su familia, pero le apuntó a sus hijos en especial. La dedicatoria de Leo pareció emular el gesto de un personaje de los comics, Thor, cuando busca que su martillo llegue a su mano derecha. Leo hizo lo mismo y puso cara seria, pero luego sonrió al ver la reacción de sus hijos que se enloquecieron por el gesto de su padre en pleno partido. Está claro que el tema desató un divertido debate en redes sociales y aparecieron distintas teorías vinculadas a este movimiento.

El festejo a de Lionel Messi a lo Thor en uno de sus dos goles ante el Atlanta United El festejo a de Lionel Messi a lo Thor en uno de sus dos goles ante el Atlanta United

Fue una brillante labor de Messi que marcó dos tantos y abrió el triunfo de su equipo que en todos sus partidos durante la temporada de la MLS no marcó más de dos goles, pero en esta ocasión concretó cuatro en una noche histórica y en un marco de fiesta que parece ser el que acompañará a la franquicia de la Florida en cada presentación

Leo tuvo un socio en este cotejo que fue el finlandés Robert Taylor que marcó el tercero con un zurdazo fulminante. En el complemento el nórdico convirtió el cuarto y decoró el resultado del duelo que lo dejó en la cima del Grupo Sur 3 con 6 puntos contra ninguno del Cruz Azul y del Atlanta United.

El Inter Miami, dirigido por Gerardo Martino, jugó un partido notable y fue superior a ex conjunto conducido por el Tata y que supo ser campeón de la mano del estratega rosarino. No le dio chances a su rival. El elenco al que Messi le cambió la impronta venía de once encuentros sin triunfos antes del debut del capitán de la selección argentina campeona del mundo en Qatar 2022.

Ahora deberán aguardar por su rival en los 16avos de final del certamen que reúne a conjuntos estadounidense, canadienses y mexicanos. Lo cierto es que ya comenzó a romper las redes con tres tantos en dos partidos y esto recién comenzó.