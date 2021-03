La medida fue dispuesta luego de una reunión de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) de la Ciudad con un equipo técnico del PAMI, la obra social de los jubilados, que tiene 71 mil afiliados que se atienden en el Hospital Español.

El equipo técnico de la dirección ejecutiva de PAMI, junto a autoridades del Hospital Español, se reunió con autoridades de la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad de Buenos Aires (AGC) para «llegar a un acuerdo para levantar la repentina clausura que el Gobierno porteño dispuso la noche del lunes 15 de marzo» del centro asistencial que atiende a 71 mil afiliados de la obra social de los jubilados.

El Gobierno porteño levantó la clausura del Hospital Español tras una reunión de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) de la Ciudad con un equipo técnico del PAMI, la obra social de los jubilados, que tiene 71 mil afiliados que se atienden en ese centro asistencial.

La medida fue confirmada por el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta y por la AGC, desde donde indicaron que el área de controladores de faltas, que se expide en cuestiones de clausuras, determinó «un levantamiento provisorio para que puedan reanudar la ejecución de las prestaciones» en el hospital.

Por su parte, desde el PAMI informaron que «los integrantes del equipo técnico de la Dirección Ejecutiva junto a autoridades del Hospital Español mantuvieron una reunión con autoridades de la AGC con el objetivo de llegar a un acuerdo para levantar la repentina clausura que el Gobierno Porteño dispuso el lunes por la noche».

«Las partes acordaron la presentación de un plan de trabajo ante un controlador designado y la Ciudad se comprometió a levantar la clausura provisoria», precisaron tras el encuentro que se realizó en la sede de la AGC porteña y horas antes del anuncio oficial por parte de la administración porteña.

Según pudo saber Télam, en la reunión estuvieron presentes el gerente de Asuntos Jurídicos del PAMI, Nazareno Castro; la jefa de Gabinete, Paula Grad, en tanto que por la Ciudad participó el director ejecutivo de la AGC, Matías Lanusse.

El encuentro se dio a raíz de la clausura preventiva ordenada por el organismo de control al centro asistencial situado en Belgrano 2900, en Balvanera, tras una inspección ordenada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Número 22, a cargo de Margarita Braga, la que determinó «graves fallas de seguridad» en el edificio.

La orden ejecutada ayer por el Gobierno porteño fue cuestionada por la directora del PAMI, Luana Volnovich, que acusó a la administración local de tener una «actitud casi mafiosa».

«Un espacio político que hace catorce años que gobierna esta Ciudad, de un día para el otro manda una inspección, es como diría mi mamá: casi una señal mafiosa, ‘fijate lo que hacés porque sino mira lo que te hacemos’, cerrar un hospital en pandemia es una locura», dijo la titular del PAMI en declaraciones a la prensa formuladas en la puerta del hospital.

Esta situación se produce luego de los cruces protagonizados entre el Gobierno nacional y el porteño por la modalidad con la que la ciudad de Buenos Aires lleva adelante la campaña de vacunación contra el coronavirus.

La titular del PAMI viene reclamando a las autoridades porteñas que incorporen al organismo a la campaña para «garantizar el acceso equitativo y efectivo» de los afiliados a la inmunización.

En tanto, desde el PAMI informaron que durante esta mañana la obra social «debió activar rápidamente un proceso de derivación masiva a otros prestadores de la Ciudad, que se pusieron a disposición para coordinar la recepción de los pacientes».

El Hospital Español atiende a 71 mil personas afiliadas y es el mayor centro de derivación de pacientes Covid de la obra social en la Ciudad de Buenos Aires y «solo para hoy, había programadas 26 cirugías, 680 turnos, 93 pacientes oncológicos, 8 pacientes para quimioterapia», indicaron.

Informaron que «las cirugías con riesgo de vida pautadas se están realizando de acuerdo a los cronogramas establecidos, al igual que el servicio de radioterapia para pacientes oncológicos. Todas las personas afiliadas que acudieron al centro de salud en situaciones de emergencia o riesgo de vida fueron atendidas en tiempo y forma».

Los servicios de ambulancia se encuentran derivados a prestadores alternativos del PAMI y al Hospital Milstein, ubicado en La Rioja 951, a donde se derivaron todas las consultas espontáneas por guardia.

Por su parte, desde la AGC indicaron que en la inspección que determinó la clausura se «pudieron comprobar graves fallas de seguridad como ser falta de luces de emergencia en todos los medios de salida, no poseer registro ni mantenimiento de las instalaciones de incendio, instalaciones eléctricas con cables expuestos y derretidos, falta de mantenimiento y registro de 12 ascensores y montacargas y termotanques».

Por la tarde, consignaron que «tras la mesa de trabajo operativa, donde PAMI y el síndico trajeron un programa y un plan de acción a la AGC para subsanar las faltas que originaron la clausura poniendo en riesgo la vida de los alojados y de personal de salud, el controlador de faltas dictaminó hacer un levantamiento provisorio para que puedan reanudar la ejecución de las prestaciones».

En declaraciones formuladas a la radio La Red, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, había declarado a la mañana que la clausura «es una decisión totalmente técnica, producto de la responsabilidad que tiene la Ciudad de inspeccionar, controlar, cuidar todo, garantizar la seguridad de la gente».

Y amplió: «En ese marco, la Agencia de Control funciona en forma totalmente independiente. Yo no tengo ninguna injerencia en esas decisiones de control, y, por lo tanto, no voy a subirme a politizar algo que no tiene nada que ver con decisiones políticas».

Fuente: Télam