Rige desde esta medianoche, cuando comienza el Black Friday. No se podrá financiar con ni sin interés. Fue a través de una resolución del Banco Central. El objetivo es evitar la salida de divisas en momentos que se agotan las reservas.

El Gobierno prohibió el pago en cuotas para la compra de viajes al exterior. Rige desde esta medianoche, cuando comienza el Black Friday. El objetivo es evitar la salida de divisas en momentos en que se agotan las reservas del Banco Central.

Los pasajes, paquetes, estadías y cualquier otro servicio en el exterior deberá abonarse en efectivo, con débito o con tarjetas de crédito en un solo pago. Alcanza a prestadores, agencias de viajes y/o turismo, plataformas web y otros intermediarios.

Otra opción que mencionan desde el Central es que se podrá acceder a la financiación que ofrecen los bancos de pagar el mínimo y el saldo en cuotas, con un interés del 43% (Tasa Nominal Anual) que en los hechos termina superando el 66% (Tasa Efectiva Anual). O bien sacar un préstamo personal para saldar la compra, cuya TNA ronda el 70%.

“Las entidades financieras y no financieras emisoras de tarjetas de crédito no deberán financiar en cuotas las compras efectuadas mediante tarjetas de crédito de sus clientes –personas humanas y jurídicas– de pasajes al exterior y demás servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc.), ya sea realizadas en forma directa con el prestador del servicio o indirecta, a través de agencia de viajes y/o turismo, plataformas web u otros intermediarios”, dice la resolución del BCRA.

Qué pasa con los viajes al exterior en el Black Friday

La noticia tomó por sorpresa a las agencias de viaje, aerolíneas y operadores turísticos que tenían todo preparado para vender pasajes, estadías y servicios en el exterior en pesos y en cuotas con y sin interés.

“Vamos a tener que poner a trabajar a los programadores para eliminar las opciones a partir de la medianoche y reconfigurar toda la web”, señalaron a TN desde una agencia de viajes, preocupados no solo por el impacto que tendrá para el sector sino también por los cambios de último momento que deberán realizar.

Al sacar la resolución horas antes del inicio del Black Friday, el Gobierno busca desincentivar la compra de viajes al exterior, busca evitar la salida de divisas y como contrapartida fomentar el turismo local en la previa de las vacaciones de verano.